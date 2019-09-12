قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجدا في القدس

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين بالاختناق مساء الخميس، إثر اقتحام قوات إسرائيلية، مسجدًا شمال شرقي القدس المحتلة.

التفاصيل

أفاد شهود عيان للأناضول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم الخميس، مسجد الأربعين في بلدة العيسوية وأطلقت القنابل المسيلة للدموع تجاه المصلين داخل المسجد ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين، بينهم كبار بالسن، بالاختناق، حيث عولجوا ميدانيا.

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية مجموعة من المصلين بعد إصابتهم بالغاز المسيل للدموع في صحن المسجد بعد اقتحام قوات الاحتلال.