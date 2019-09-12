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سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجدا في القدس

أصيب عدد من المصلين بالاختناق داخل المسجد بعد إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع داخله
أصيب عدد من المصلين بالاختناق داخل المسجد بعد إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع داخله
12/9/2019

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين بالاختناق مساء الخميس، إثر اقتحام قوات إسرائيلية، مسجدًا شمال شرقي القدس المحتلة.

التفاصيل
  • أفاد شهود عيان للأناضول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم الخميس، مسجد الأربعين في بلدة العيسوية وأطلقت القنابل المسيلة للدموع تجاه المصلين داخل المسجد ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين، بينهم كبار بالسن، بالاختناق، حيث عولجوا ميدانيا.
  • أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية مجموعة من المصلين بعد إصابتهم بالغاز المسيل للدموع في صحن المسجد بعد اقتحام قوات الاحتلال.

  • للشهر الثالث على التوالي، تتواصل اعتداءات واعتقالات يومية من جانب القوات الإسرائيلية في القرية.
  • كثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرية منذ أن قتل جندي إسرائيلي الشاب الفلسطيني، محمد سمير عبيد (20 عاما)، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، خلال قمع وقفة احتجاجية نظمها أهالي القرية، تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية.
  • نظمت الوقفة احتجاجا على سياسة التنكيل الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال بشكل يومي تجاه سكان العيساوية.
  • تتعرض البلدة بشكل مستمر للاعتداءات على يد سلطات الاحتلال، مثل الاقتحامات شبه اليومية والاعتقالات الجماعية وتحرير مخالفات سير تعسفية وتوزيع أوامر الهدم وإخضاع الشبان للتفتيش الاستفزازي بعد توقيفهم.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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