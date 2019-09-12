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سياسة|إسرائيل

فيسبوك يعاقب نتنياهو بعد تدوينة تحريضية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
12/9/2019

أعلن نائب عربي، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن موقع فيسبوك قرر منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إمكانية إرسال رسائل خاصة.

تحريض دموي

قال مكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في تصريح مكتوب:

  • قرار معاقبة نتنياهو جاء بعد تحريضه الدّموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربيّة المنتخبة وإرساله رسالة خاصة إلى متابعيه عبر موقع فيسبوك، حرّض فيها على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص.
  • عودة توجه إلى ممثلي فيسبوك في البلاد، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو.
  • أعلنت شركة فيسبوك بناءً على توجه النائب عودة، عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر فيسبوك لمخالفته قوانين الموقع.
24 ساعة

قال الناطق باسم موقع فيسبوك:

  • بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكًا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص.
  • نتيجة لذلك قمنا بتجميد استخدام التطبيق لمدة 24 ساعة. وفي حال حدوث أي انتهاكات إضافية، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة.          
التدوينة التحريضية

كان الحساب الخاص لنتنياهو، قد نشر الأربعاء، تدوينة تحريضية ضد العرب، جاء فيها:

  • "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان. حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعًا، أطفال، نساء ورجال، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نوويّة لتبيدنا جميعًا".

ولاحقا، أعلن حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، أن التدوينة نشرت دون علم نتنياهو.

ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما يؤكد أقوال عودة.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر : وكالات
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