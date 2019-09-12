صحيفة: محاكمة قتلة خاشقجي السرية تهدف لإخفاء دور ولي العهد

قالت صحيفة صباح التركية إن التحقيقات السرية التي تجريها السعودية مع منفذي اغتيال الصحفي جمال خاشقجي تهدف إلى إخفاء الدور الحقيقي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية القتل.

وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء، إن استخبارات بلادها حصلت على تسجيل صوتي، يكشف اللحظات الأخيرة قبيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

أبرز ما كشفه التسجيل

طلب خاشقجي من قاتليه بعدم تغطية فمه، لأنه يعاني من الربو، ويمكن أن يختنق.

ماهر عبد العزيز المطرب، العقيد في الاستخبارات السعودية، أخبر خاشقجي بأن عليه العودة إلى الرياض زاعما أنه مطلوب لدى الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية).

حاول المطرب ورجل آخر إجبار خاشقجي على إرسال رسالة لابنه، يخبره فيها ألا يقلق.

خاشقجي رفض تلك المحاولات، قائلا: "لن أكتب شيئاً".

بعد ذلك، أظهر التسجيل، العقيد المطرب وهو يقول لخاشقجي: ساعدنا حتى نتمكن من مساعدتك، في نهاية الأمر أنت مجبر على الذهاب إلى السعودية.

أضافت الصحيفة، أن تفاصيل ما نشر موجود بالفعل في تقرير الأمم المتحدة، حول قضية اغتيال خاشقجي.

حمل التقرير الأممي، السعودية المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي، وتحدث عن دور متحمل لولي العهد محمد بن سلمان، في الجريمة.

محاكمة سرية