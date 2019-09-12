البث الحي
سياسة

صحيفة: محاكمة قتلة خاشقجي السرية تهدف لإخفاء دور ولي العهد

12/9/2019

قالت صحيفة صباح التركية إن التحقيقات السرية التي تجريها السعودية مع منفذي اغتيال الصحفي جمال خاشقجي تهدف إلى إخفاء الدور الحقيقي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية القتل.

وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء، إن استخبارات بلادها حصلت على تسجيل صوتي، يكشف اللحظات الأخيرة قبيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

أبرز ما كشفه التسجيل 
  • طلب خاشقجي من قاتليه بعدم تغطية فمه، لأنه يعاني من الربو، ويمكن أن يختنق.
  • ماهر عبد العزيز المطرب، العقيد في الاستخبارات السعودية، أخبر خاشقجي بأن عليه العودة إلى الرياض زاعما أنه مطلوب لدى الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية).
  • حاول المطرب ورجل آخر إجبار خاشقجي على إرسال رسالة لابنه، يخبره فيها ألا يقلق.
  • خاشقجي رفض تلك المحاولات، قائلا: "لن أكتب شيئاً".
  • بعد ذلك، أظهر التسجيل، العقيد المطرب وهو يقول لخاشقجي: ساعدنا حتى نتمكن من مساعدتك، في نهاية الأمر أنت مجبر على الذهاب إلى السعودية.
  • أضافت الصحيفة، أن تفاصيل ما نشر موجود بالفعل في تقرير الأمم المتحدة، حول قضية اغتيال خاشقجي.
  • حمل التقرير الأممي، السعودية المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي، وتحدث عن دور متحمل لولي العهد محمد بن سلمان، في الجريمة.
محاكمة سرية 
  • ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات السعودية، قدمت 11 شخصاً للمحاكمة في إجراءات غير علنية في 3 يناير/كانون الثاني 2019.
  • أضافت الوكالة أن حالة السرية التي تفرضها السعودية على المحاكمة، ممارسة معتادة لتغطية الشكوك، ومنع التدقيق، والوصول إلى استنتاجات رسمية.
  • تأتي هذه التسريبات مع اقتراب مرور عام على الجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
المصدر : أسوشيتد برس + صحيفة صباح التركية
المزيد من سياسة

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)