صحيفة إسرائيلية: تجنيد شخصية عربية نافذة لصالح الموساد

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بنشر تفاصيل ملف سري أطلق عليه اسم "توربيدو" ويخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لتعمل دون علمه لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

تجنيد مسؤول عربي بارز