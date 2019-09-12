صحيفة إسرائيلية: تجنيد شخصية عربية نافذة لصالح الموساد

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بنشر تفاصيل ملف سري أطلق عليه اسم "توربيدو" ويخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لتعمل دون علمه لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
تجنيد مسؤول عربي بارز
- صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت، الخميس، أن هذه الشخصية العربية ومنذ السنوات الخمس الأخيرة لا تزال تنقل معلومات استخبارية في غاية من الحساسية إلى إسرائيل.
- الصحيفة أشارت في صدر صفحاتها صباح اليوم، إلى أن هذه الشخصية تنقل هذه المعلومات ظنًا منها بأنها تعمل لصالح هيئة مدنية وليس لصالح إسرائيل.
- مقتطفات من التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم، قبيل نشره بالكامل في ملحقها غدًا الجمعة، ذكرت أن "توربيدو" هو ملف فعال، وأن المسؤول العربي الكبير يشغل منصبا رفيعا جدًا في دولته.
- الصحيفة أكدت أن هذا المسؤول لا يزال يعتبر مصدرًا لمعلومات حساسة جدًا تستفيد منها الاستخبارات الإسرائيلية.
- الصحيفة قالت إنها ستنشر قصة تجنيد هذا المسؤول وتفعيله للمرة الأولى، وبينت أن تجنيد تلك الشخصية تم عبر أحد أقربائه الذي يعرف بأنه يتعامل مع الموساد.