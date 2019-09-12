شاهد: مظاهرات في السودان للمطالبة باستقلال القضاء

توجه آلاف المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم الخميس إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام في مظاهرات أطلق عليها "مليونية استقلال القضاء".

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المشاركون في المظاهرة رددوا شعارات "الشعب يريد رئيس قضاء جديد" و" الشعب يريد قصاص الشهيد" و"حقنا كامل وما بنجامل"

حمل المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، وحملوا إطارات السيارات في إشارة إلى أن جذوة الاحتجاجات ما زالت مستمرة.

قوى الحرية والتغيير قالت في بيان الخميس "ما زاد ثورة ديسمبر اتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين".

قوى الحرية والتغيير: "الثورة جاءت لتصحح هذا الاختلال.. ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري".

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