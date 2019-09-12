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سياسة|السودان

شاهد: مظاهرات في السودان للمطالبة باستقلال القضاء

12/9/2019

توجه آلاف المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم الخميس إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام في مظاهرات أطلق عليها "مليونية استقلال القضاء".

التفاصيل
  • المشاركون في المظاهرة رددوا شعارات "الشعب يريد رئيس قضاء جديد" و" الشعب يريد قصاص الشهيد" و"حقنا كامل وما بنجامل"
  • حمل المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، وحملوا إطارات السيارات في إشارة إلى أن جذوة الاحتجاجات ما زالت مستمرة.
  • قوى الحرية والتغيير  قالت في بيان الخميس "ما زاد ثورة ديسمبر اتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين".
  • قوى الحرية والتغيير: "الثورة جاءت لتصحح هذا الاختلال.. ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري".
خلفيات
  • جاءت المظاهرات أمام القصر الجمهوري عقب أيام على إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
  • أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء الماضي نيتها تنظيم "مسيرة مليونية" الخميس تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية، ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".
  • تتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام لكن الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).
  • يأمل السودانيون أن ينهي اتفاق المرحلة الانتقالية الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي. 
المصدر : الجزيرة مباشر
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