جونسون: بريطانيا ستكون مستعدة لبريكست بدون اتفاق

تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس بأن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويأتي هذا التعهد رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال "عند مستوى متدن".

تصريحات جونسون للصحفيين

الحكومة تسرّع بشكل هائل استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

ستكون جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست بدون اتفاق.

ما نراه (في الوثيقة) هو مجرد استعدادات منطقية – سيناريو أسوأ الحالات – والتي يُتوقع من أية حكومة القيام بها.

ماذا تقول الوثائق؟

الوثائق أُعدّت في الثاني من أغسطس/ آب وكشف عنها الأربعاء بعدما صوت النواب على نشرها.

وصفت الوثائق عملية الخروج بدون اتفاق بأنها "سيناريو أسوأ الحالات".

شاركت أقسام عدة في الحكومة في إعداد الوثائق التي حذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية.

رسمت الوثائق صورة قاتمة لـ"اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية" وازدحام في المرافئ الواقعة على القناة الإنجليزية تهدد الإمدادات.

مجلس العموم البريطاني

مخاوف برلمانية

أثار نشر الوثائق مخاوف بين النواب من أن يكون الخروج بدون اتفاق كارثيا.

صرح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، أن ما يحدث "غير مسبوق".

غريف أضاف "حتى لو كنا مستعدين للخروج بدون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير".

جونسون ينفي الكذب