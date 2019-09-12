جونسون: بريطانيا ستكون مستعدة لبريكست بدون اتفاق

تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس بأن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويأتي هذا التعهد رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال "عند مستوى متدن".
تصريحات جونسون للصحفيين
- الحكومة تسرّع بشكل هائل استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
- ستكون جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست بدون اتفاق.
- ما نراه (في الوثيقة) هو مجرد استعدادات منطقية – سيناريو أسوأ الحالات – والتي يُتوقع من أية حكومة القيام بها.
ماذا تقول الوثائق؟
- الوثائق أُعدّت في الثاني من أغسطس/ آب وكشف عنها الأربعاء بعدما صوت النواب على نشرها.
- وصفت الوثائق عملية الخروج بدون اتفاق بأنها "سيناريو أسوأ الحالات".
- شاركت أقسام عدة في الحكومة في إعداد الوثائق التي حذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية.
- رسمت الوثائق صورة قاتمة لـ"اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية" وازدحام في المرافئ الواقعة على القناة الإنجليزية تهدد الإمدادات.
مخاوف برلمانية
- أثار نشر الوثائق مخاوف بين النواب من أن يكون الخروج بدون اتفاق كارثيا.
- صرح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، أن ما يحدث "غير مسبوق".
- غريف أضاف "حتى لو كنا مستعدين للخروج بدون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير".
جونسون ينفي الكذب
- جونسون كان قد قرر تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لإحباط المعارضة للخروج بدون اتفاق.
- أثارت الخطوة غضبا على الساحة السياسية وأدت إلى تقديم العديد من الطعون القانونية على قرار جونسون.
- سيبقى البرلمان مغلقا رغم دعوات نواب المعارضة إلى استدعائه فورا والتي ازدادت بعد نشر الوثائق.
- أمس الأربعاء، قررت محكمة الاستئناف الأسكتلندية أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان" ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي" و"لاغ وباطل".
- إلا أن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القرار الثلاثاء المقبل.
- الخميس، دافع جونسون مجددا عن قراره، وقال في رد على سؤال بأنه كذب "لم أكذب مطلقا".
- قبل تعليقه الثلاثاء أقر مجلس العموم قانونا يجبر جونسون على تأجيل بريكست في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوربي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
- يرغب جونسون في إعادة التفاوض على بنود اتفاق الخروج الذي توصلت له سلفه تيريزا ماي مع بروكسل والذي رفضه البرلمان مرارا. إلا أن القادة الأوربيين يتهمونه بعدم تقديم بدائل مقبولة.