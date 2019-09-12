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سياسة

جونسون: بريطانيا ستكون مستعدة لبريكست بدون اتفاق

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
12/9/2019

تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس بأن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويأتي هذا التعهد رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال "عند مستوى متدن".

تصريحات جونسون للصحفيين
  • الحكومة تسرّع بشكل هائل استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
  • ستكون جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست بدون اتفاق.
  • ما نراه (في الوثيقة) هو مجرد استعدادات منطقية – سيناريو أسوأ الحالات – والتي يُتوقع من أية حكومة القيام بها.
ماذا تقول الوثائق؟
  • الوثائق أُعدّت في الثاني من أغسطس/ آب وكشف عنها الأربعاء بعدما صوت النواب على نشرها.
  •  وصفت الوثائق عملية الخروج بدون اتفاق بأنها "سيناريو أسوأ الحالات".
  • شاركت أقسام عدة في الحكومة في إعداد الوثائق التي حذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية.
  • رسمت الوثائق صورة قاتمة لـ"اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية" وازدحام في المرافئ الواقعة على القناة الإنجليزية تهدد الإمدادات.
مجلس العموم البريطاني
مخاوف برلمانية
  • أثار نشر الوثائق مخاوف بين النواب من أن يكون الخروج بدون اتفاق كارثيا.
  •  صرح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، أن ما يحدث "غير مسبوق".
  • غريف أضاف "حتى لو كنا مستعدين للخروج بدون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير".
جونسون ينفي الكذب
  • جونسون كان قد قرر تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لإحباط المعارضة للخروج بدون اتفاق.
  • أثارت الخطوة غضبا على الساحة السياسية وأدت إلى تقديم العديد من الطعون القانونية على قرار جونسون.
  • سيبقى البرلمان مغلقا رغم دعوات نواب المعارضة إلى استدعائه فورا والتي ازدادت بعد نشر الوثائق.
  • أمس الأربعاء، قررت محكمة الاستئناف الأسكتلندية أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان" ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي" و"لاغ وباطل".
  • إلا أن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القرار الثلاثاء المقبل.
  • الخميس، دافع جونسون مجددا عن قراره، وقال في رد على سؤال بأنه كذب "لم أكذب مطلقا".
  • قبل تعليقه الثلاثاء أقر مجلس العموم قانونا يجبر جونسون على تأجيل بريكست في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوربي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
  • يرغب جونسون في إعادة التفاوض على بنود اتفاق الخروج الذي توصلت له سلفه تيريزا ماي مع بروكسل والذي رفضه البرلمان مرارا. إلا أن القادة الأوربيين يتهمونه بعدم تقديم بدائل مقبولة.
المصدر : وكالات
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