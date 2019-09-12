تقرير: أمريكا ستكشف هوية مسؤول سعودي متهم في هجمات 11 سبتمبر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة العدل الأمريكية ستكشف عن اسم مسؤول سعودي يشتبه في مساعدته منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير