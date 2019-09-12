تقرير: أمريكا ستكشف هوية مسؤول سعودي متهم في هجمات 11 سبتمبر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة العدل الأمريكية ستكشف عن اسم مسؤول سعودي يشتبه في مساعدته منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافقت على تقديم معلومة جديدة مهمة بشأن تورط مزعوم لمسؤول سعودي في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بعد جهود ضغط مكثفة من قبل عائلات الضحايا.
- القرار يأتي وسط توتر العلاقات بين واشنطن والرياض.
- طالبت أسر الضحايا لشهور الحكومة الأمريكي بإعلان اسم المسؤول ووجهوا خطابا لترمب مؤخرا يحثونه على الكشف عن المعلومات.
- مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) قال إنه نظرا للطبيعة الخاصة للقضية سيكشف عن اسم مسؤول سعودي واحد، إلا أنه لن ينشر أي معلومات أخرى تطالب أسر الضحايا بالكشف عنها.
- تطالب أسر الضحايا بالحصول على الأوراق المتعلقة بالتحقيقات في القضية في إطار دعوى قضائية ضد السعودية التي يتهمون حكومتها بالمساهمة في تنسيق هجمات سبتمبر.
- قرار الإدارة الأمريكية يأتي وسط توترات متزايدة بين واشنطن والرياض، على الرغم من دعم ترمب الكبير لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحقل في ولاية بنسلفانيا.
- معظم منفذي الهجمات من أصول سعودية.
- نفت الرياض تورطها في الهجمات.
- طلبت العائلات الحصول على نسخة غير منقحة من ملخص من أربع ورقات في عام 2012 لتحقيق لإف بي آي بشأن ثلاثة أشخاص ربما قدموا مساعدات لاثنين من الخاطفين في ولاية كاليفورنيا للعثور على سكن والحصول على رخص قيادة وغيرها من الأمور.
- جرى ربط اثنين من الأشخاص الثلاثة، وهما فهد الثميري وعمر البيومي بالحكومة السعودية وفقا لوثائق إف بي آي والكونغرس الأمريكي.
- الشخص الثالث جرى تنقيح اسمه في التقرير ووصف في الملخص بأنه كلف الاثنين الآخرين بمساعدة الخاطفين.