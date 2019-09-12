بالأسماء: رجل الأعمال محمد علي يكشف فساد قيادات بالجيش المصري [فيديو]

قال رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي إن الجيش لا يخضع لأي رقابة ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على مشروعات المقاولات التي ينفذها.

كما كشف علي عن أسماء عدد من لواءات الجيش الذين جمعوا مليارات الجنيهات في مقابل رضاهم عن فساد النظام الحاكم في مصر

أبرز ما قاله محمد علي