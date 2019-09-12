اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تفتح تحقيقا يمهد لعزل ترمب

صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الخميس على إجراءات جديدة تتيح طلب مزيد من الوثائق في تحقيق تجريه قالت إنه يتمحور حول عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، ويأتي تحرك أعضاءه داخل اللجنة القضائية قبل 14 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رئيس اللجنة جيري نادلر قال إن الإجراءات ستسهم في تفعيل "جلسات الاستماع" الهادفة إلى تحديد ما إذا يمكن التوصية بالركون إلى نصوص لعزل الرئيس.

قبل مصادقة اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون على توسيع التحقيق قال نادلر إن "القرار المطروح أمامنا يمثّل الخطوة المقبلة التي يجب اتّخاذها في إطار تحقيقنا حول الفساد، وعرقلة (سير العدالة) واستغلال السلطة".

وأضاف نادلر "السلوك الذي يتناوله التحقيق يمثّل تهديدا لديموقراطيتنا. من واجبنا أن نرد على هذا التهديد".

تفاصيل التحقيق

يتمحور تحقيق اللجنة القضائية حول أربع نقاط أولها أن إدعاء أن ترمب تدخّل خلافا للقانون في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وثانيها أنه شارك في تسديد مبالغ لعشيقات سابقات للسكوت عن علاقاته بهن.

أما النقطة الثالثة فهي أن الرئيس الأمريكي استغل منصبه لزيادة ثروته الشخصية، والنقطة الأخيرة التي يتمحور حولها التحقيق أن ترمب منح عفوا لمسؤولين في الحكومة وفي حملته الانتخابية لحماية نفسه.

لا إجماع على عزل ترامب