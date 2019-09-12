القضاء الأمريكي يسمح لترمب بتقييد حق اللجوء

وافقت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الأربعاء، على قيود طلبتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، للحد من طلبات لجوء المهاجرين على الحدود مع المكسيك.
التفاصيل
- من شأن القانون منع غالبية مهاجري أمريكا الوسطى، من تقديم طلبات اللجوء.
- يلزم القانون أولئك المهاجرين، بالسعي لإيجاد ملاذ آمن في بلد ثالث عبروا من خلاله في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
- من بين قضاة المحكمة التسعة، عارضت القاضيتان الليبراليتان سونيا سوتومايور وروث بادر جينسبرج القانون.
- قالت المحكمة العليا، إنه من الجائز أن يدخل القانون حيز التنفيذ، بينما تستمر الطعون القانونية في مشروعيته.
الانتصار الكبير
- سارع ترمب إلى الترحيب بقرار المحكمة، ووصفه في تغريدة على تويتر بالانتصار الكبير.
- يسعى الرئيس ترمب، إلى الحد من وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
- جعل ترمب من المهاجرين قضية رئيسية، في حملته للفوز بفترة جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.
- منح الحكم ترمب انتصارا، في وقت رفضت فيه محاكم أقل درجة، كثيرا من سياساته المتعلقة بالهجرة.
- الغارديان: قرار القضاء يعكس السياسة الأمريكية
- علقت صحيفة الغارديان البريطانية، على القرار، وقالت إن من شأنه التأثير سلباً على آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر.
- نقلت الغارديان، عن منظمات ضد مصادقة المحكمة، قولها إن القرار ينتهك قانون اللاجئين الأمريكي، واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي تضمن حق الفارين من الاضطهاد في طلب اللجوء.
- ذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة، يعكس تحولاً منذ عقود في السياسة الأمريكية تجاه المهاجرين.
- لكنه من غير الواضح وفق الغارديان، متى سينفذ القرار، ومدى إمكانية تطبيقه، مع انتظار الآلاف على المعابر الحدودية.
خلفيات
- تواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة أخرى في أمريكا الوسطى.
- علقت إدارة ترمب في مارس/ آذار الماضي المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة إياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين.
- كان ترمب قد جعل مسألة بناء جدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك لوقف الهجرة غير النظامية من دول أمريكا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية عام 2016.
- كانت سلطات الهجرة الأمريكية، قد شنت أكبر عملية اعتقال وترحيل بحق عمال من أصول لاتينية في ولاية مسيسيبي جنوب الولايات المتحدة.