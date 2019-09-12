الخارجية الأمريكية: الضغوط على إيران مستمرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط على إيران حتى تستجيب لمطالبها.

وأضافت أورتاغوس في إيجاز صحفي اليوم الخميس بالعاصمة واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يستبعد الحلول الدبلوماسية مع إيران.

أبرز تصريحات أورتاغوس