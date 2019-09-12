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الخارجية الأمريكية: الضغوط على إيران مستمرة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس
12/9/2019

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط على إيران حتى تستجيب لمطالبها.

وأضافت أورتاغوس في إيجاز صحفي اليوم الخميس بالعاصمة واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يستبعد الحلول الدبلوماسية مع إيران.

أبرز تصريحات أورتاغوس
  • إيران ترسل النفط إلى نظام الأسد وهذا أمر مرفوض ومقلق للغاية
  • لا علم لدينا عن وساطة كويتية للأزمة مع إيران لكننا نرحب بالجهود الدبلوماسية.
  • المحادثات مع طالبان عادت إلى الوراء وترمب يهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان وإعادة الجنود الأمريكيين.
  • وزير الخارجية مايك بومبيو يبحث مع الرئيس ترمب مصير المحادثات مع طالبان والسفير الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد حاليا في واشنطن.
  • الرئيس ترمب لديه أهداف في أفغانستان ونبحث أفضل السبل لتحقيقها.
  • كنا على وشك الوصول إلى اتفاق مع طالبان لكن هجوم كابول كان خطأ كبيرا.
  • تلقينا مؤشرات تفيد بأن كوريا الشمالية ترغب في العودة إلى طاولة المفاوضات.
المصدر : الجزيرة مباشر
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