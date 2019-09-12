التايمز: السيسي وجنرالاته "يبنون قصورا وفيلات عبر الفساد"

سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على مقاطع الفيديو التي بثها رجل الأعمال المصري محمد علي، والتي كشف فيها عن فساد بالمليارات متورط فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما جاء في تقرير الصحيفة: