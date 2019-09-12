التايمز: السيسي وجنرالاته "يبنون قصورا وفيلات عبر الفساد"

سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على مقاطع الفيديو التي بثها رجل الأعمال المصري محمد علي، والتي كشف فيها عن فساد بالمليارات متورط فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما جاء في تقرير الصحيفة:
- هز رجل أعمال مصري النظام الذي يقوده الجيش عبر نشره مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تدعي أنه تلقى عقود بناء فاسدة من الجيش وجنرالاته، بمن فيهم الرئيس السيسي.
- عمل محمد علي (45 عاما) لصالح الجيش المصري لمدة 15 عاما، لكن بعد نزاع حول المدفوعات، ذهب إلى منفى اختياري في إسبانيا، حيث نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدعي أن الجنرالات أهدروا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لبناء فلل وفنادق وقصر أمام شاطئ البحر خاص بالرئيس.
- السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع قبل الإطاحة بالإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في انقلاب عام 2013، تعرض بالفعل لانتقادات بسبب إهدار الأموال العامة في تمويل مشروعات لإرضاء غروره، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعة قناة السويس.
- محمد علي قال إن السيسي نقل الفساد، الذي كانت مصر تتمتع بسمعة سيئة فيه، إلى مستوى جديد.
- في أحد مقاطع الفيديو، زعم محمد علي أنه قام ببناء خمس فيلات لمساعدي السيسي وقصر للرئيس داخل معسكر للجيش في القاهرة. وقال إن السيسي قرر عدم الإقامة في القصر.
- ادعى كذلك أنه بنى منزلاً في الإسكندرية لعائلة السيسي، على الرغم من وجود مقر آخر للسكن في نفس المكان. وقال إن التعديلات التي طلبتها زوجة السيسي تكلفت أكثر من 25 مليون جنيه مصري (1.25 مليون جنيه إسترليني).
- محمد علي قال كذلك إن الجيش أمره ببناء فندق بقيمة 100 مليون جنيه استرليني في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
- يسيطر الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد ويفرض قيودا أمنية مشددة، ما يجعل من الصعب التمييز بين أموال الدولة والعائدات الخاصة برجال الجيش المرتبطين بشركاتها. كما يتولى الجنرالات المتقاعدون مناصب في مجالس إدارة الشركات.
- لم يصدر عن السيسي أي تعليق رسمي، لكن وسائل الإعلام الحكومية بدأت حملة تشويه ضد محمد علي، شارك فيها المذيع البارز أحمد موسى.