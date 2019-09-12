البث الحي
سياسة|مصر

التايمز: السيسي وجنرالاته "يبنون قصورا وفيلات عبر الفساد"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
12/9/2019

سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على مقاطع الفيديو التي بثها رجل الأعمال المصري محمد علي، والتي كشف فيها عن فساد بالمليارات متورط فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما جاء في تقرير الصحيفة:

  • هز رجل أعمال مصري النظام الذي يقوده الجيش عبر نشره مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تدعي أنه تلقى عقود بناء فاسدة من الجيش وجنرالاته، بمن فيهم الرئيس السيسي.
  • عمل محمد علي (45 عاما) لصالح الجيش المصري لمدة 15 عاما، لكن بعد نزاع حول المدفوعات، ذهب إلى منفى اختياري في إسبانيا، حيث نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدعي أن الجنرالات أهدروا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لبناء فلل وفنادق وقصر أمام شاطئ البحر خاص بالرئيس.
  • السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع قبل الإطاحة بالإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في انقلاب عام 2013، تعرض بالفعل لانتقادات بسبب إهدار الأموال العامة في تمويل مشروعات لإرضاء غروره، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعة قناة السويس.
  • محمد علي قال إن السيسي نقل الفساد، الذي كانت مصر تتمتع بسمعة سيئة فيه، إلى مستوى جديد.
  • في أحد مقاطع الفيديو، زعم محمد علي أنه قام ببناء خمس فيلات لمساعدي السيسي وقصر للرئيس داخل معسكر للجيش في القاهرة. وقال إن السيسي قرر عدم الإقامة في القصر.
  • ادعى كذلك أنه بنى منزلاً في الإسكندرية لعائلة السيسي، على الرغم من وجود مقر آخر للسكن في نفس المكان. وقال إن التعديلات التي طلبتها زوجة السيسي تكلفت أكثر من 25 مليون جنيه مصري (1.25 مليون جنيه إسترليني).
  • محمد علي قال كذلك إن الجيش أمره ببناء فندق بقيمة 100 مليون جنيه استرليني في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
  • يسيطر الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد ويفرض قيودا أمنية مشددة، ما يجعل من الصعب التمييز بين أموال الدولة والعائدات الخاصة برجال الجيش المرتبطين بشركاتها. كما يتولى الجنرالات المتقاعدون مناصب في مجالس إدارة الشركات.
  • لم يصدر عن السيسي أي تعليق رسمي، لكن وسائل الإعلام الحكومية بدأت حملة تشويه ضد محمد علي، شارك فيها المذيع البارز أحمد موسى.
المصدر : التايمز البريطانية
المزيد من سياسة

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)