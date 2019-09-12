أعضاء بالكونغرس الأمريكي يضغطون على السعودية بخصوص اليمن

أحيا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي (الأربعاء) مساعي للضغط على السعودية بسبب حقوق الإنسان، وطالبوا الرياض بالوفاء بالتزامها بتقديم 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشعب اليمني.

جاء ذلك في رسالة موقّعة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ، سبق أن انتقدوا السجل الحقوقي للسعودية ودورها في حرب اليمن، وعارضوا بيع الأسلحة لها بحسب وكالة رويترز.

رسالة من الديموقراطيين والجمهوريين

الرسالة أرسلت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء، وأشادت بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن.

غير أن الرسالة قالت إن السعودية لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار.

أعضاء الكونغرس قالوا إن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقودًا وأدوية.

أشار أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى أنه إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث.

يتصدر الموقعون على الرسالة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسناتور الجمهوري تود يانغ، وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجل المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.

كثير من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين، انتقدوا علاقات الرئيس الوثيقة بالسعودية وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

ميرفي ويانغ يخططان خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ بخصوص المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية، مستغلين بندًا في قانون حقوق الإنسان الأمريكي يسمح للكونغرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.

معاون بالكونغرس قال إن قلق المشرعين بخصوص السعودية تعززه أمور منها ذكرى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.

الأمم المتحدة وصفت الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم (رويترز)

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