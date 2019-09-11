نقيب المعلمين بالأردن يهاجم رئيس الوزراء ويطالب الملك بالتدخل

شن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة هجومًا حادًا على رئيس الوزراء عمر الرزاز على خلفية الأزمة بشأن الزيادة التي يطالب بها المعلمون.

النواصرة يهاجم رئيس الوزراء عمر الرزاز

النواصرة قال في تسجيل مصور عبر صفحة النقابة على موقع فيسبوك إن رئيس الوزراء تحدث عن "الأزمة الحالية وكأنها لا تعنيه".

نقيب المعلمين الأردنيين اتهم رئيس الوزراء برفض الحوار بشأن الأزمة.

النواصرة قال إن المعلمين سيواصلون إضرابهم "حتى تحصيل الحقوق"، مشيرا إلى أن "أبواب الحوار ما زالت مفتوحة".

النواصرة طالب الملك عبد الله الثاني بالتدخل "لحل الأزمة، لأن الحكومة لم تقدم حلاً حتى هذه اللحظة".

إضراب عشرات الآلاف من المعلمين الأردنيين

عشرات الآلاف من المعلمين الأردنيين بدأوا، الأحد الماضي، إضرابا مفتوحا عن العمل وحتى الحصول على زيادة بنسبة 50 في المئة من الراتب الأساسي، طبقا لاتفاق تقول النقابة إنها توصلت إلىه بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة إن الزيادة مرتبطة بتطوير الأداء.

النقابة طلبت من الحكومة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها معلمون خلال احتجاجات واسعة قبل أيام للمطالبة بالزيادة.

في وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في أول تعليق له على الأزمة، إن حكومته ملتزمة بالحوار لحل الأزمة.

الرزاز ذكر في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن الحكومة توافقت مع مجلس نقابة المعلمين السابق على ربط العلاوات بمؤشر قياس أداء وأنه "لا تراجع عن هذا المؤشر المهم".

رئيس الوزراء قال إن حكومته ترغب في تحسين الوضع المعيشي للمعلم، ولكنه حذر من استمرار المعلمين في إضرابهم.

ومساء الإثنين، انتهى اجتماع استمر ثلاث ساعات بين وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني وليد المعاني وممثلين عن نقابة المعلمين دون التوصل إلى اتفاق.

وكشف الوزير أن الحكومة طلبت من المعلمين خلال المفاوضات معهم تعليق الإضراب، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك.