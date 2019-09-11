مصر.. مصرع 10 أشخاص في حادث سير بمحافظة الجيزة [فيديو]

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، في حادث سير غرب العاصمة المصرية القاهرة.

سقوط حافلة نقل ركاب

مصدر أمني مصري قال لصحف مصرية إن عدد المتوفين بلغ 10 أشخاص، إثر سقوط حافلة نقل ركاب (ميكروباص) من أعلى محور سير بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية.

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث السير، وأنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى حكومي.