قدمها مصدر سعودي سرا.. معلومات جديدة عن مقتل خاشقجي

واصلت صحيفة صباح التركية كشف العديد من التسريبات التي حصلت عليها من مصادر في أجهزة المخابرات التركية حول جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتأتي هذه التسريبات تزامنا مع اقتراب مرور عام على الجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتعتمد تلك التسريبات على معلومات كشفها مواطن سعودي قدمها بشكل سري إلى السفارة التركية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما ورد في تقرير الصحيفة.

تورط ابن سلمان

المواطن السعودي حصل على معلومات من رفاقه المقربين في جهاز المخابرات السعودي.

المعلومات التي قدمها السعودي، تؤكد أن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

جواز أردني

شخص يدعى "صالح النشاع"، وهو يعمل في الطب الجنائي وصل إلى إسطنبول قبل جريمة قتل خاشقجي بأسبوع، باستخدام جواز سفر أردني، وهو ما يدلل على أن نية القتل كانت مبيتة.

النشاع قام بتجهيز كافة المستلزمات لجريمة القتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

شخصيات سعودية متورطة في جريمة اغتيال خاشقجي

محاولة التخدير

سيف سعد القحطاني، أحد أعضاء فريق الاغتيال، وصل إلى تركيا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وبعد دخول خاشقجي إلى القنصلية، قام بتتبعه إلى الغرفة التي انتقل إليها.

تم إعطاء خاشقجي 100 ملغرام من مخدر الكيتامين، تلاها 5 ملغرامات من مادة الميدازولام، وبعدها 200 ملغرام من مادة البروبوفول، لتخديره وإغمائه.

لم تؤثر تلك الجرعات على خاشقجي، الذي تقيأ بعد حقنه بمادة البروبوفول مباشرة.

المصدر أوضح أنه لا يعلم ما حل بجثة خاشقجي لأن صديقه لم يدل له بما حدث فيما بعد.

العديد من الأشخاص المعارضين للنظام السعودي في أوربا، نقلوا إلى الرياض بالطريقة ذاتها.

إفادة المصدر السعودي أكدت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أصدر الأمر باغتيال خاشقجي

"عميل مزدوج"

اتهم المصدر خاشقجي، بأنه كان "عميلا مزدوجا" بين الولايات المتحدة والمملكة، مشيرا إلى أن النظام السعودي قام بزرعه في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه أبدى تعاطفا مع الجماعة، وبدأ بانتقاد النظام السعودي، وعليه أمر ابن سلمان بالتخلص منه وقتله، وفق قوله.

تعليق صحيفة صباح على إفادة المصدر السعودي

إفادات فريق التفاوض خلال محاكماتهم بالسعودية، تهدف إلى إخفاء دور ولي العهد السعودي، ونائب رئيس المخابرات أحمد العسيري في الجريمة.

أعضاء فريق التفاوض زعموا في إفاداتهم أنهم قدموا تقريرا كاذبا إلى العسيري، بأن خاشقجي قد غادر القنصلية، وقالوا "قتلنا شخصا بريئا، وضللنا السلطات بتقديم معلومات كاذبة، لقد خنا الأمانة، وأسأنا التصرف في واجبنا".

التسجيلات الصوتية بين الطبيقي ومطرب، حول التخلص من جثة خاشقجي قبل ساعة من جريمة القتل، تدحض تلك التقارير الكاذبة التي تحاول أن تبرئ ابن سلمان والعسيري من الجريمة.

أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق (رويترز)

المتعاون المحلي