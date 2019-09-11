شاهد: محمد علي يتوعد السيسي بالرد بعد مؤتمر الشباب

بث رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن مؤتمر الشباب الذي أعلن عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوعد علي الرئيس المصري بالرد على ما سيقوله في المؤتمر بعد دقائق من انتهائه.

التفاصيل

استنكر محمد علي تصريحا سابقا للسيسي قاله في أحد مؤتمرات الشباب حول رغبته في انتشال المصريين من حالة "العوز" في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس بمساعدات من دول خليجية.

انتقد علي توجيه السيسي رسائل غاضبة للمصريين وتوعده لهم، رغم أنه يظهر بشكل منكسر أمام الزعماء الأجانب.

أكد أن صوته سيصل للمصريين في كل الأحوال رغم محاولات النظام حذف فيديوهاته وحظرها على مواقع التواصل.

دعا المصريين إلى الاستمرار في طرح تساؤلاته التي يطرحها في فيديوهاته على السيسي.

مؤتمر الشباب

أعلنت وسائل الإعلام المصرية بشكل مفاجئ عن إقامة المؤتمر الثامن للشباب، السبت المقبل، لمدة يوم واحد فقط.

مراقبون ونشطاء على مواقع التواصل اعتبروا الإعلان المفاجئ عن تنظيم المؤتمر بمثابة رد على الفيديوهات التي يبثها رجل الأعمال محمد علي، التي كشف فيها عن وقائع فساد بالمليارات متورط فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش المصري.

حسب وسائل الإعلام المصرية، فإن المؤتمر سيحتوي على جلستين، إحداهما تناقش موضوع "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لطرح أسئلة على السيسي بعنوان "اسأل الرئيس".

أعلنت مواقع إخبارية مصرية عن فتح باب الأسئلة أمام الجمهور ليجيب عنها الرئيس المصري. وكتب ساخرون تعليقات تطالب بالرد على ما جاء في فيديوهات محمد علي.

هجوم على مواقع التواصل