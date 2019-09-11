ترمب ينتقد بولتون ويفتح الباب أمام إيران

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، مستشاره للأمن القومي المقال جون بولتون قائلا إنه "ليس ذكيا"، بينما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تخفيف العقوبات عن إيران.

تخفيف العقوبات على إيران

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث" وذلك في رد على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة "الضغوط القصوى" على إيران.

ترمب أعرب عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي، وقال "لكن إن لم يتم إبرام هذه الصفقة فلا بأس"، معتبرا أن إقدام إيران على تخصيب اليورانيوم سيكون "خطيرا جدا بالنسبة لها".

ترمب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

ردا على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قال ترمب "سنرى ما سيحدث".

عندما سئل ترمب عن احتمال لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه لا يبحث عقد هذا الاجتماع.

وكانت وكالة "بلومبيرغ " الأمريكية ذكرت أن اقتراح تخفيف العقوبات على أيران تسبب في خلاف حاد بين ترمب وبولتون خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض الإثنين الماضي، في حين أعرب وزير الخزانة ستيفن منوشين خلال الاجتماع عن دعمه تخفيف العقوبات.

وذكرت "بلومبيرغ" أن ترمب قرر بعدها طرد بولتون على ضوء الخلاف بينهما، وأن البيت الأبيض بدأ التحضيرات لتنظيم لقاء بين ترمب وروحاني.

انتقاد بولتون

ترمب قال إن الخلاف بينه وبين مستشاره السابق للأمن القومي يعود إلى مطلع 2018 عندما قال بولتون إن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجا لكوريا الشمالية.

كان بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل مع المجتمع الدولي. إلا أن تصريحاته اعتبرت على نطاق واسع تهديدا لكيم لأنه تمت إطاحة القذافي في 2011 في ثورة دموية دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

قال ترمب للصحفيين: "لم يكن ذلك تصريحا جيدا.. فقط انظروا إلى ما حدث للقذافي".

ترمب: "تراجعنا بشكل سيء للغاية عندما تحدث جون بولتون عن النموذج الليبي، فهو يستخدمه للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية".

ترمب: كيم "لم يكن يريد التعامل مع جون بولتون" بعد ذلك "وأنا لا ألوم كيم".

ترمب: "هذا لا يدل على الصرامة بل على عدم الذكاء".

ترمب أشار إلى أنه اختلف كذلك مع بولتون بشأن تشجيعه على غزو العراق في العام 2003.

ترمب قال "بولتون شخص كانت لي معه علاقة جيدة، ولكنه لم يكن على علاقة جيدة بأعضاء الإدارة الذين أعتبرهم مهمين جدا.. وكما تعلمون فإن جون لم يكن موافقا على ما كانوا يفعلونه".

ترمب أكد أن لديه خمسة مرشحين لخلافة بولتون.

يتوقع أن يعين ترمب خلفا لبولتون الأسبوع المقبل.

سيكون هذا رابع مستشار للأمن القومي خلال ولاية ترمب.

ينفي بولتون إقالته ويقول إنه استقال.

مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال جون بولتون

لا معنى للمفاوضات في ظل العقوبات

وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت أن الرئيس حسن روحاني قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، الأربعاء، إنه "من منظور الحكومة والبرلمان والشعب الإيراني لا معنى للمفاوضات مع أمريكا ما دامت العقوبات قائمة".

أضاف روحاني أن إيران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا توصلت إلى اتفاق مع أوربا، وأن الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اعتبر روحاني أن حفظ الاتفاق النووي وأمن الممرات المائية هما لصالح أوربا والولايات المتحدة.

خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، الأربعاء، علق روحاني على إقالة بولتون بالقول إن على الولايات المتحدة ترك سياسة الضغط ودعم الحروب، وأن تدرك أن هذه السياسة لن تكون في صالحها.

أضاف أن بلاده مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي إذا نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها وإلا فستخفض التزاماتها، معتبرا أن الخطوة الثالثة كانت أهم خطوة لخفض الالتزامات ولا يمكن مقارنتها بالخطوات السابقة، متوعدا بخطوات أخرى إذا لزم الأمر.

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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