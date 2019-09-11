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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يرشح ثلاثة أشخاص لخلافة بولتون

بولتون وترمب
بولتون وترمب
11/9/2019

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض أمامه عدة أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي.

خلفاء محتملون
  • غراهام، وهو حليف لترمب، قال لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس عرض ترشيح ثلاثة هم:
  1. كيث كيلوغ، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس.
  2. براين هوك، المستشار السياسي لوزير الخارجية مايك بومبيو.
  3. ريك واديل، مسؤول الأمن القومي السابق.
لماذا رحل بولتون؟
  • ترمب أعلن أمس الثلاثاء أنه طالب بولتون بالاستقالة، مشيرًا إلى خلافات قوية معه بشأن السياسة الخارجية.
  • وكالة بلومبرغ للأنباء، أضافت أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.
  • ترمب كتب على تويتر: البيت الأبيض لم يعد بحاجة إلى خدمات بولتون، أختلف بشدة مع العديد من مقترحاته، وكذلك آخرون في الإدارة.
  • ترمب: طلبت من جون تقديم استقالته… وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل.
  • جاءت إقالة بولتون بشكل مفاجئ،إذ أعلن البيت الأبيض أنه سيشارك في مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية والمالية.
خلفيات
  • موقع فوكس الأمريكي أشار إلى أن رحيل بولتون، خطوة ربما تظهر أن ترمب يسيطر بقوة على ملف سياسته الخارجية.
  • في يونيو/حزيران الماضي، قال ترمب لشبكة "إن بي سي": جون بولتون صقر بالتأكيد، إذا كان القرار يرجع إليه، لهاجم العالم كله في نفس الوقت. 
  • صحيفة واشنطن بوست أوردت قبل نحو أسبوعين تقارير عن استبعاد بولتون من الاجتماعات المتعلقة بأفغانستان.
  • بولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي يغادر منصبه في إدارة ترمب بعد مايكل فلين، وهربرت ماكماستر.
لمزيد من التفاصيل حول استقالة بولتون، يمكن الرجوع لهذين الرابطين:

 ترمب يعلن إقالة مستشار الأمن القومي.. وبولتون: قدمت استقالتي

بعد رحيل بولتون.. سياسة أمريكا الخارجية بيد ترمب

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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