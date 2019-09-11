ترمب يرشح ثلاثة أشخاص لخلافة بولتون

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض أمامه عدة أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي.

خلفاء محتملون

غراهام، وهو حليف لترمب، قال لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس عرض ترشيح ثلاثة هم:

كيث كيلوغ، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس. براين هوك، المستشار السياسي لوزير الخارجية مايك بومبيو. ريك واديل، مسؤول الأمن القومي السابق.

لماذا رحل بولتون؟

ترمب أعلن أمس الثلاثاء أنه طالب بولتون بالاستقالة، مشيرًا إلى خلافات قوية معه بشأن السياسة الخارجية.

وكالة بلومبرغ للأنباء، أضافت أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.

ترمب كتب على تويتر: البيت الأبيض لم يعد بحاجة إلى خدمات بولتون، أختلف بشدة مع العديد من مقترحاته، وكذلك آخرون في الإدارة.

ترمب: طلبت من جون تقديم استقالته… وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل.

جاءت إقالة بولتون بشكل مفاجئ،إذ أعلن البيت الأبيض أنه سيشارك في مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية والمالية.

خلفيات

موقع فوكس الأمريكي أشار إلى أن رحيل بولتون، خطوة ربما تظهر أن ترمب يسيطر بقوة على ملف سياسته الخارجية.

في يونيو/حزيران الماضي، قال ترمب لشبكة "إن بي سي": جون بولتون صقر بالتأكيد، إذا كان القرار يرجع إليه، لهاجم العالم كله في نفس الوقت.

صحيفة واشنطن بوست أوردت قبل نحو أسبوعين تقارير عن استبعاد بولتون من الاجتماعات المتعلقة بأفغانستان.

بولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي يغادر منصبه في إدارة ترمب بعد مايكل فلين، وهربرت ماكماستر.

لمزيد من التفاصيل حول استقالة بولتون، يمكن الرجوع لهذين الرابطين:

ترمب يعلن إقالة مستشار الأمن القومي.. وبولتون: قدمت استقالتي

بعد رحيل بولتون.. سياسة أمريكا الخارجية بيد ترمب