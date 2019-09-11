ترمب مستعد للقاء روحاني دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس دونالد ترمب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.
التفاصيل
- بومبيو أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي للكشف عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.
- وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال إن ترمب أوضح أنه سيكون مسرورا بعقد اجتماع دون شروط مسبقة، ولكننا سنواصل حملة الضغط القصوى على إيران.
- جاءت التصريحات بعد دقائق من إعلان ترمب عزل جون بولتون مستشاره للأمن القومي.
- لكن منوتشين سخر من التكهنات التي تفيد بأن رحيل بولتون المتشدد قد يكون مؤشرا الى سياسة أكثر اعتدالا تجاه إيران.
- مستشار لروحاني كتب على تويتر، أن إقالة ترمب المفاجئة لمستشاره للأمن القومي جون بولتون توضح أن استراتيجية الضغط لم تفلح.
النووي الإيراني
- يأتي الإعلان عن نية ترمب لقاء الرئيس الإيراني بعد أيام من إعلان طهران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
- تمارس إدارة ترمب ما تصفه بحملة "الضغوط القصوى" للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، من خلال فرض عقوبات على إيران.
- نفي روحاني سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وقال إن بلاده لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي عاودت فرضها على طهران.
- أمريكا فرضت عقوبات على طهران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام 2018.