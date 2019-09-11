السعودية تعتقل الداعية عمر المقبل لانتقاده هيئة الترفيه

قال حساب "معتقلي الرأي" المدافع عن السجناء السياسيين بالسعودية، على تويتر، إنه تأكد من خبر اعتقال الداعية عمر المقبل، على خلفية فيديو له انتشر قبل أيام انتقد فيه "هيئة الترفيه".

اعتقال الدعاة

سلطات الرياض اعتقلت الداعية الذي يعمل أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة القصيم، أمس، لأنه أبدى رأيه فيما تمارسه "هيئة الترفيه" التي يترأسها المستشار في الديوان الملكي، تركي آل شيخ.

المقبل كان قد قال في خطبة قبل بضعة أيام، إن نشاطات هيئة الترفيه تسلخ المجتمع عن هويته، في إشارة إلى حفلات الغناء والرقص التي شهدتها السعودية في الفترة الأخيرة.

الداعية قال وفي تصريحات سابقة: لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولًا وفعلًا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه.

عبدالله، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، كتب على تويتر: خبر اعتقال عمر المقبل يؤكد استمرار حملات القمع والاعتقالات التعسفية لكل المؤثرين والحاضرين في المجتمع.

عبدالله: جاء اعتقال المقبل ليذكّر كل الناس أن نفس الفريق الذي استهدف والدي من قبل واستهدف الأقليات واستهدف الناشطات.. ودبّر مقتل خاشقجي لايزال يدير كل الملفات الأمنية!

خبر #اعتقال_عمر_المقبل @dr_almuqbil يؤكد استمرار حملات القمع والاعتقالات التعسفية لكل المؤثرين والحاضرين في المجتمع.

جاء اعتقاله ليذكّر كل الناس أن نفس الفريق الذي استهدف والدي من قبل واستهدف الأقليات واستهدف الناشطات.. ودبّر مقتل خاشقجي لايزال يدير كل الملفات الأمنية! — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 10, 2019

حساب "معتقلي الرأي"، نشر سلسلة تغريدات منددة بالاعتقال، ومرفقة بمقطع الفيديو الذي قيل إنه تم اعتقال الشيخ المقبل على خلفيته.

أبرز ما ذكره حساب معتقلي الرأي:

اعتقال عمر المقبل يأتي استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفية الشرسة التي تشهدها المملكة منذ سنتين، والتي تستهدف كبار العلماء والمشايخ وغيرهم من أصحاب الفكر والرأي الحر.

ندعو النيابة العامة ومن يسن القوانين في المملكة إلى اطلاعنا على المادة القانونية التي تُجيز اعتقال كل من يبدي رأيه بهيئة الترفيه!!

ندعو النيابة العامة و من يسن القوانين في المملكة إلى إطلاعنا على المادة القانونية التي تُجيز اعتقال كل من يبدي رأيه بهيئة الترفيه!!#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/DR83IVIQpT — معتقلي الرأي (@m3takl) September 11, 2019

ندعو جميع الأحرار لتكثيف التغريد خلال الساعات القادمة بوسم #اعتقال_عمر_المقبل، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر. الحرية للشيخ عمر المقبل.

اعتقال عمر المقبل ومن قبله الكثيرون من النخب والمشايخ الذين اعتقلوا على خلفية تعبيرهم عن الرأي إثبات جديد على زيف مزاعم السلطات بأن قوانينها تكفل حرية التعبير! الحرية لجميع أصحاب الرأي الحر.

قلناها مرارًا -للأسف- إن حملة الاعتقالات التعسفية مستمرة وبقوة رغم مرور سنتين على اعتقالات سبتمبر.

اعتقال عمر المقبل قد لا يكون الأخير ما دامت السلطات ترفض وبإصرار الاستماع للرأي الآخر.

خطبة الشيخ عمر المقبل التي تكلم فيها برأيه عن هيئة الترفيه ليست جديدة، وإنما انتشرت مؤخرًا، وهذا الأمر تكرر كثيرًا مع معتقلي الرأي حيث تتم محاسبتهم على كلمات قالوها منذ زمن بحيث يتم "تجهيز تهم زائفة" ضدهم بسبب كلمات قيلت قديمًا!

مع اعتقال عمر المقبل، نستذكر اعتقال الشيخ صالح آل طالب إمام الحرم المكي، الذي اعتقل أيضًا على خلفية أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في إحدى خطبه. الحرية لهما وللمشايخ المعتقلين تعسفيًا.

لن نصمت مادامت الاعتقالات التعسفية ضد نخب الوطن مستمرة. الرأي الحر ليس جريمة. الحرية للمقبل ولجميع معتقلي الرأي.

الشيخ عمر المقبل شخصية دينية ومجتمعية مهمة، وله قيمته الكبرى وقد ظهر أكبر إثبات لشعبيته من خلال التفاعل الكبير منذ ليل أمس مع وسم #اعتقال_عمر_المقبل.

خلفيات

كان حساب معتقلي الرأي قد أطلق قبل بضعة أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#سنتان_على_اعتقالات_سبتمبر" من أجل الضغط للإفراج عن سجناء الرأي.

الهاشتاج قوبل باستجابة واسعة على تويتر، ودعا حساب "معتقلي الرأي" إلى تصعيد التغريد لنصرة المعتقلين من العلماء والمشايخ وأصحاب الرأي، وتزامن الوسم مع مرور سنتين على انطلاق ما وصفها بأشرس حملة اعتقالات تعسفية شهدتها السعودية.

مطلع سبتمبر/أيلول 2017، شنت سلطات الرياض حملة اعتقالات واسعة استهدفت أسماء علمية وأكاديمية بارزة مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، ومئات الأكاديميين والاقتصاديين والمفكرين والحقوقيين، فضلا عن ناشطين وناشطات ليبراليات.

السلطات السعودية لم توضح مصير هؤلاء المعتقلين، ولم توجه لهم تهمًا علنية حتى الآن.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1171517825405444098?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mtqln/status/1171521192152334338?ref_src=twsrc%5Etfw

ارض السعودية الطيبة الطاهرة و شعبها ما زالا بخير و الحمد لله مادام فيها رجال مؤمنون عاهدوا الله ان يامروا بالمعروف و ينهون عن المنكر مهما كلفهم الامر ….اللهم فرج عنه و عن جميع المعتقلين #عمر_المقبل #اعتقال_عمر_المقبل #والله_أحق_ان_تخشاه https://t.co/UX7ysE7JeS — Latifa Benmalek لطيفة بن مالك (@mez_latifa) September 10, 2019

https://twitter.com/AmezOuamari/status/1171545694517288962?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/gabran_bn/status/1171526051597406209?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/d1umU2o16oATY1H/status/1171523377099501568?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/saleem_otaibi/status/1171522094569377792?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alamri_aa1/status/1171717442395103232?ref_src=twsrc%5Etfw