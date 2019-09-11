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التحالف السعودي يعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون تجاه نجران

صورة لطائرة مسيرة من طراز (صماد) في معرض لمعدات حربية للحوثيين
صورة لطائرة مسيرة من طراز (صماد) في معرض لمعدات حربية للحوثيين
11/9/2019

أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

ولم يرد على الفور تأكيد أو نفي من قبل الحوثيين بشأن ما أورده التحالف.

لكن قناة (المسيرة) التابعة لجماعة الحوثي، أعلنت مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وممن أسمتهم "المرتزقة" في عمليات استهدفت مواقع للتحالف قبالة نجران وجازان.

بيان التحالف بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس):
  • محاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.
  • يتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
  • قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أبرز ما ذكرته قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين:
  • مقتل وجرح عدد من "المرتزقة" في عملية على مواقعهم قبالة نجران.
  • لقي عدد من الجنود السعوديين و"مرتزقتهم" مصرعهم وجرح عدد آخر، مساء الثلاثاء، في عمليات متفرقة في جازان جنوب غربي السعودية، ومحافظة حجة الحدودية.

خلفيات
  • جماعة "الحوثي" تستهدف بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.
  • للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
  • منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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