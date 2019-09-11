الاحتلال الإسرائيلي يقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

شنّت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد إطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أسدود وعسقلان، ما أدى لإطلاق صافرات الإنذار التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى قطع كلمته والمغادرة فورًا بينما كان في تجمع انتخابي في مدينة أسدود جنوب تل أبيب.

بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال:

الطيران الإسرائيلي قصف 15 هدفًا شمال ووسط قطاع غزة.

القصف طال موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، … كما طال عددًا من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي.

الهجوم جاء ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل الليلة الماضية.

حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.

شاهد: القصف الصهيوني على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة قبل قليل. #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/UyBpNvofzt — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) September 10, 2019

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