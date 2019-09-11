الاحتلال الإسرائيلي يقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

شنّت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد إطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أسدود وعسقلان، ما أدى لإطلاق صافرات الإنذار التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى قطع كلمته والمغادرة فورًا بينما كان في تجمع انتخابي في مدينة أسدود جنوب تل أبيب.
بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال:
- الطيران الإسرائيلي قصف 15 هدفًا شمال ووسط قطاع غزة.
- القصف طال موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، … كما طال عددًا من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي.
- الهجوم جاء ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل الليلة الماضية.
- حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.
المواقع المستهدفة
- وسائل إعلام فلسطينية قالت إن طائرات الاحتلال قصفت موقع (التل) جنوب دير البلح بـ 3 صواريخ، واستهدفت موقعا بحريا تابعا لحماس غرب دير البلح بصاروخين.
- وسائل الإعلام المحلية أضافت أن القصف استهدف (موقع فلسطين) التابع للمقاومة، ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بأكثر من ستة صواريخ، ما أدى إلى اشتعال ألسنة النيران فيه، كما تم استهداف مبنى مهجور غرب خانيونس، بـ5 صواريخ.
- وسائل الإعلام الفلسطينية قالت إن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية تصدت للطائرات الإسرائيلية المغيرة في أجواء قطاع غزة.
- لم يبلغ عن وقوع إصابات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.