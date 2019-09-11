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سياسة|السودان

الاتفاق على بدء التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

جانب من محادثات الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا في وقت سابق
جانب من محادثات الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا في وقت سابق
11/9/2019

أعلن المتحدث باسم المجلس السيادي بالسودان، محمد الفكي سليمان، الخميس، بدء التفاوض بين الحكومة، والحركات المسلحة الشهر المقبل في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

توقيع اتفاق المبادئ
  • بحسب تصريحات أدلى بها فكي، لوكالة الأناضول، جرى توقيع اتفاق المبادئ، الأربعاء، في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.
  • أوضح الفكي أن "اتفاق المبادئ اشتمل، على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ومساعدة المتضررين في مناطق النزاعات".
  • وقع على إعلان المبادئ، عضو المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ممثلا للحكومة السودانية، وقادة الجبهة الثورية، وقائد الحركة الشعبية/ شمال عبد العزيز الحلو، والرئيس سلفاكير ميارديت كشاهد على الاتفاق.
  • نوَّه الفكي بأن "المجلس السيادي التزم بإطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة، تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين".
  • نص إعلان المبادئ، على أن يتم بدء التفاوض في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
عضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلو &quot;حميدتي&quot; (غيتي)
خلفية
  • تضم الجبهة الثورية السودانية 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالات
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