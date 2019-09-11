الأمم المتحدة: الأسد وأمريكا وروسيا متورطون بجرائم حرب في سوريا

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والنظام السوري وروسيا نفذوا ضربات جوية في سوريا أوقعت ضحايا من المدنيين، ما يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا تقريرا للمحققين يغطي الفترة من بداية العام الجاري حتى يوليو/ تموز الماضي.

ويستند التقرير إلى 300 مقابلة وتحليل لصور الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.

أبرز ما جاء بالتقرير