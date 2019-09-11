أحمد بحر: المحكمة أقرت انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلن النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي حتى الانتخابات القادمة.

وطالبت رئاسة المجلس التشريعي(البرلمان)، بسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة الفلسطينية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وذلك إعمالا للقانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده (بحر) اليوم بمقر المجلس التشريعي في غزة، وبحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة (حماس)، ونواب من كتلة (فتح) البرلمانية المحسوبين على التيار الاصلاحي للحركة.

أبرز تصريحات أحمد بحر:

المجلس التشريعي الفلسطيني، أقر تطبيق قرار المحكمة الدستورية تاريخ 24/6/2019، بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009، وفقًا لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

نؤكد انعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات والممارسات غير القانونية التي قام بها عباس منذ ذلك التاريخ، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

نشدد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وفق القانون.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

من الضروري إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

نطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محليًا وإقليميًا ودولياً، تحقيقًا للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

نؤكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية، هو احترام لإرادة الشعب والتزام بالقانون وحفاظ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد.

المجلس التشريعي الفلسطيني