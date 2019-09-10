وزير الخارجية الإيراني يكذب مزاعم نتنياهو بشأن الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تطور أسلحة نووية في موقع سري بمنطقة آباده جنوب مدينة أصفهان، مؤكدا أنها دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

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هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.

سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للرد على نتنياهو بالقول "من يملك أسلحة نووية حقيقية يكذب بشأن موقع مزعوم في إيران".

قال ظريف في تغريدة "هو والفريق باء. يريدون الحرب فحسب.. بغض النظر عن دماء الأبرياء وعن سبعة تريليونات دولار أخرى".

وسبق أن أعلن ظريف أن ما وصفه "بالفريق باء"، الذي يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ونتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخوض صراع مع طهران.

لا يوجد بديل للاتفاق النووي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لورديان إن روسيا وفرنسا متفقتان على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

أضاف لا يوجد بديل معقول للاتفاق النووي مع إيران.

الخارجية الروسية اعتبرت في بيان أن استئناف طهران تطوير أجهزة الطرد المركزي لا يمثل أي تهديد، وأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي هو نتيجة مباشرة لسياسات واشنطن المتهورة.

الوزارة قالت "ندعو جميع الدول الباقية في الاتفاق النووي إلى الدفاع بحزم عن الاتفاق وقرار مجلس الأمن"، مشددة على أن القضية الأساسية في المرحلة الحالية هي الحفاظ على الاتفاق.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال إن الوضع في الخليج متجه إلى الاستقرار في حال الكف عن احتجاز الناقلات الإيرانية.

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