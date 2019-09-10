نصر الله: النظام البحريني خائن.. وأي حرب على إيران نهاية لإسرائيل

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، حسن نصر الله، من أن أي حرب قد تشن على حليفته إيران، ستشكل نهاية لإسرائيل في المنطقة.

وقال نصر الله خلال كلمة له لإحياء ذكرى عاشوراء، إن تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة.

أبرز ما قاله نصر الله:

نرفض أي مشروع حرب على إيران لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمر دولاً وشعوباً ولأنها ستكون حرباً على كل محور المقاومة.

لا توجد خطوط حمراء مطلقا في الدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء إسرائيلي.

لبنان والشعب اللبناني يحتفظان بالحق في الدفاع عن البلد في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي.

لبنان يحترم القرار 1701، وحزب الله جزء من الحكومة التي تحترم القرار.

المقاومة اللبنانية ردت على العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، بتدمير آلية للعدو داخل فلسطين المحتلة، وإسقاط طائرة مسيرة له في أحراج بلدة راميا جنوب لبنان.

علينا دراسة خيارات جديدة في وجه العقوبات، وعلى الحكومة اللبنانية التحرك لمواجهة ذلك.

الشعب الفلسطيني سيسقط مؤامرة صفقة القرن بمقاومته وصموده وتشبثه بأرضه.

النظام البحريني خائن، يعتدي على شعبه ويظلم العلماء، ويواصل تطبيعه مع العدو الصهيوني.

حرب اليمن

ما يحدث في جنوب اليمن، كشف زيف ادعاءات العدوان السعودي الإماراتي على اليمن بحماية الشرعية.

الشعب اليمني اليوم هو عنوان المظلومية والحصار، والحرب عليه تحولت إلى حرب عبثية بدعم أمريكي.

معارك أبين وعدن في جنوب اليمن أكدت زيف ادعاءات التحالف السعودي الإماراتي بشأن أهداف الحرب.

أدعو السعودية أن تدرك أن حربها على اليمن بدعم أمريكي لن تقودها إلا إلى الهزيمة.

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