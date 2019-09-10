مقتطفات: برلين تطالب بتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي وهجوم ليبي ضد الإمارات

تناولت فقرة مقتطفات على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء أبرز التصريحات لمسؤولين وشخصيات عامة تتعلق بملفات عديدة وفيما يلي أبرز تلك التصريحات.

دونالد ترمب – الرئيس الأمريكي

ترمب: ليس لدي أي مشكلة في عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني.

ترمب: على طهران أن تستقيم لأنها في وضع سيئ للغاية.

ترمب: المفاوضات مع طالبان ماتت ووجهنا لها ضربات قوية في الأيام الماضية.

محمد سهيل شاهين – الناطق باسم وفد طالبان في مفاوضات الدوحة

سهيل شاهين للجزيرة: طالبان ستوقف الهجمات ضد الأمريكيين إذا أوقفوا هجماتهم ووقعوا اتفاق سلام.

شاهين: الاتفاق مع الأمريكيين كان ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان وإجراء محادثات أفغانية داخلية.

ستيفان دوجاريك- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

دوجاريك: المفاوضات الشاملة هي الحل الوحيد للنزاع في أفغانستان ونحن مستعدون للمساعدة بناء على طلب الطرفين.

دوجاريك: إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مدينة الحديدة اليمنية خطوة مهمة.

محمد عيضة – رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة

الحكومة اليمنية تؤكد التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن إنشاء مركز للعمليات المشتركة في محافظة الحديدة.

حمد صالح وهيط -عميد في الجيش اليمني

عميد في الجيش اليمني: الطيران الإماراتي استهدف الجيش الوطني مرارا أثناء المواجهات مع الحوثيين في محافظة مأرب.

رشيد سعيد يعقوب- المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية في تجمع المهنيين السودانيين

تجمع المهنيين السودانيين: لا نريد استمرار الحرب في اليمن ونعتقد أن السودان يمكن أن يمارس دورا إيجابيا في الحل.

محمد القبلاوي – الناطق باسم الخارجية الليبية

المتحدث باسم الخارجية الليبية: الموقف العدائي لدولة الإمارات وتحريضها ضد الليبيين يعد خرقا فاضحا لكل القوانين.

علي بوزعكوك – عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي

علي بوزعكوك: مجلس النواب الليبي يستنكر دعم الإمارات غير المحدود لمليشيات حفتر في هجومها على طرابلس.

هنا فيديو الجزء الثاني من مقتطفات

راينر برويل – نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية

الخارجية الألمانية: نعول على إجراء يقوم على سيادة القانون بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ألكسندر لورتس- المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر

منظمة السلام الأخضر تطالب الحكومة الألمانية بتمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية.

جون ييروود- عضو سابق بمجلس إدارة المؤسسة الدولية للصحافة

جون ييروود: قرار البحرين خوض النزاع ضد "الجزيرة" محاولة لصرف الأنظار عن سجلها المرعب في مجال عدم احترام الصحافة وحقوق الإنسان.

حازم قاسم- المتحدث باسم حركة حماس

حركة حماس تطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح الدكتور محمد الخضري ونجله والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

جون بيركو – رئيس مجلس العموم البريطاني

رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن رفض النواب مقترح رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة.

أسماء محمد عبدالله – وزيرة الخارجية السودانية

وزيرة الخارجية السودانية: المحادثات مع الجانب المصري كانت إيجابية واتفقنا على تفعيل كل آليات التعاون المشترك.

كورنل فيروتا – القائم بأعمال المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيروتا: يجب أن ترد إيران على أسئلة وكالة الطاقة المتعلقة بجهودها للتحقق من البرنامج النووي الإيراني.

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن تل أبيب كشفت عن مواقع سرية أخرى في إيران كانت تستخدم لتطوير أسلحة نووية.

محمود عباس- الرئيس الفلسطيني