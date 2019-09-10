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سياسة

مقتطفات: برلين تطالب بتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي وهجوم ليبي ضد الإمارات

10/9/2019

تناولت فقرة مقتطفات على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء أبرز التصريحات لمسؤولين وشخصيات عامة تتعلق بملفات عديدة وفيما يلي أبرز تلك التصريحات.

دونالد ترمب – الرئيس الأمريكي
  • ترمب: ليس لدي أي مشكلة في عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني.  
  • ترمب: على طهران أن تستقيم لأنها في وضع سيئ للغاية. 
  • ترمب: المفاوضات مع طالبان ماتت ووجهنا لها ضربات قوية في الأيام الماضية.  
محمد سهيل شاهين – الناطق باسم وفد طالبان في مفاوضات الدوحة
  • سهيل شاهين للجزيرة: طالبان ستوقف الهجمات ضد الأمريكيين إذا أوقفوا هجماتهم ووقعوا اتفاق سلام. 
  • شاهين: الاتفاق مع الأمريكيين كان ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان وإجراء محادثات أفغانية داخلية. 
 ستيفان دوجاريك- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
  • دوجاريك: المفاوضات الشاملة هي الحل الوحيد للنزاع في أفغانستان ونحن مستعدون للمساعدة بناء على طلب الطرفين.  
  • دوجاريك: إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مدينة الحديدة اليمنية خطوة مهمة. 
محمد عيضة – رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة
  • الحكومة اليمنية تؤكد التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن إنشاء مركز للعمليات المشتركة في محافظة الحديدة.  
 حمد صالح وهيط -عميد في الجيش اليمني
  • عميد في الجيش اليمني: الطيران الإماراتي استهدف الجيش الوطني مرارا أثناء المواجهات مع الحوثيين في محافظة مأرب. 
رشيد سعيد يعقوب- المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية في تجمع المهنيين السودانيين
  • تجمع المهنيين السودانيين: لا نريد استمرار الحرب في اليمن ونعتقد أن السودان يمكن أن يمارس دورا إيجابيا في الحل. 
محمد القبلاوي – الناطق باسم الخارجية الليبية
  • المتحدث باسم الخارجية الليبية: الموقف العدائي لدولة الإمارات وتحريضها ضد الليبيين يعد خرقا فاضحا لكل القوانين. 
علي بوزعكوك – عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي
  • علي بوزعكوك: مجلس النواب الليبي يستنكر دعم الإمارات غير المحدود لمليشيات حفتر في هجومها على طرابلس.   
هنا فيديو الجزء الثاني من مقتطفات
راينر برويل – نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية
  • الخارجية الألمانية: نعول على إجراء يقوم على سيادة القانون بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 
 ألكسندر لورتس- المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر
  • منظمة السلام الأخضر تطالب الحكومة الألمانية بتمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية.  
جون ييروود- عضو سابق بمجلس إدارة المؤسسة الدولية للصحافة 
  • جون ييروود: قرار البحرين خوض النزاع ضد "الجزيرة" محاولة لصرف الأنظار عن سجلها المرعب في مجال عدم احترام الصحافة وحقوق الإنسان.  
حازم قاسم- المتحدث باسم حركة حماس 
  • حركة حماس تطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح الدكتور محمد الخضري ونجله والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها. 
جون بيركو – رئيس مجلس العموم البريطاني 
  • رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن رفض النواب مقترح رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة.
أسماء محمد عبدالله – وزيرة الخارجية السودانية
  • وزيرة الخارجية السودانية: المحادثات مع الجانب المصري كانت إيجابية واتفقنا على تفعيل كل آليات التعاون المشترك.
كورنل فيروتا – القائم بأعمال المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • فيروتا: يجب أن ترد إيران على أسئلة وكالة الطاقة المتعلقة بجهودها للتحقق من البرنامج النووي الإيراني. 
بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن تل أبيب كشفت عن مواقع سرية أخرى في إيران كانت تستخدم لتطوير أسلحة نووية.  
محمود عباس- الرئيس الفلسطيني 
  • عباس: الإدارة الأمريكية الحالية نقضت كل ما تم الاتفاق عليه سابقا ووضعت تشريعات خاصة لخدمة الحكومة الإسرائيلية. 
  • عباس: لن أقبل خصم فلس واحد من مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين المستحقة لدى إسرائيل. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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