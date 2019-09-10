كربلاء: عشرات القتلى والجرحى في تدافع بذكرى عاشوراء

لقي ما لا يقل عن 31 شخصا حتفهم وأصيب 100 آخرون، الثلاثاء في تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء بجنوب العراق.

31 قتيلا في تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء

من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى وفق ما أوردته وزارة الصحة العراقية في ظل وجود عشرة أشخاص على الأقل في حالة حرجة.

لم تكشف الوزارة عن كيفية مقتل هؤلاء لكن المسؤول بالضريح أبلغ رويترز بأن التدافع وقع عند مدخله.

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