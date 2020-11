عقوبات أمريكية على شخصيات وكيانات بينها حماس وتنظيم الدولة

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

Utilizing @POTUS’s enhanced Counter Terrorism E.O., Treasury sanctions over two dozen individuals and entities from 11 terrorist groups https://t.co/fyAEnz76iX

— Treasury Department (@USTreasury) September 10, 2019