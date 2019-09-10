عقوبات أمريكية على شخصيات وكيانات بينها حماس وتنظيم الدولة

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

العقوبات الأمريكيةتستهدف من ؟

وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لتلك الجماعات.

البيان قال إن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي يتعلق بسلطات مكافحة الإرهاب، والذي قام الرئيس دونالد ترمب بتعديله مؤخرا، لزيادة فاعليته.

البيان نقل عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أنه "بموجب التعديل الذي قام به ترمب، يتاح الأمر للسلطات لاستهداف الجماعات الإرهابية وقادة تلك الجماعات ووسائل تمويلها".

منوشين: هذه السلطات الجديدة سمحت للحكومة الأمريكية بحرمان "الإرهابيين" من الموارد التي يحتاجون إليها لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.

منوشين: ستتعرض المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمر في العمل مع "الإرهابيين" للمحاسبة.

الأمر التنفيذي الأصلي صدر بعد أسبوعين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وقام الرئيس ترمب بتعديله الثلاثاء.

Utilizing @POTUS’s enhanced Counter Terrorism E.O., Treasury sanctions over two dozen individuals and entities from 11 terrorist groups https://t.co/fyAEnz76iX — Treasury Department (@USTreasury) September 10, 2019

أبرز المستهدفين بالعقوبات حسب البيان

محمد سعيد إزادي

قائد في الحرس الثوري، تقول الوزارة إنه ساعد وقدم مساعدات مالية وعينية ودعما تقنيا لحركة حماس.

بيان الخارجية قال إن إزادي طلب من مسؤول سياسي في حماس عام 2016 الحصول على تصريح من 3 من قادة الحركة لتلقي الأموال منه مباشرة.

وفق البيان فإن مسؤول حماس قال إن إزادي سيرسل مليون دولار إضافة لما يقوم بإرساله عادة.

زاهر جبارين

المسؤول المالي لحماس، وهو مقيم في تركيا.

البيان: جبارين يشرف على موازنة حماس، التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

البيان: جبارين قام بتنظيم شبكة في تركيا لجمع واستثمار الأموال وغسلها ثم إرسالها إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

البيان: جبارين حول ملايين الدولارات إلى حركة حماس عن طريق شركة ريدين لتحويل الأموال.

البيان: جبارين حول مئات الآلاف من الدولارات إلى الضفة الغربية لتمويل أنشطة حماس هناك.

البيان ذكر أن جبارين هو المسؤول الرئيسي عن الاتصال بين حماس والحرس الثوري.

شركة ريدين لتحويل الأموال

البيان: منذ منتصف 2018، تم اعتبار الشركة جزءا رئيسيا من البنية التحتية لتحويل الأموال إلى حركة حماس.

البيان: الشركة متورطة في تحويل 10 ملايين دولار إلى كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس بمساعدة محمد صرصور عام 2019.

البيان: الشركة قامت خلال عام 2017 بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس.

البيان: تم تحويل 6 ملايين دولار من الحرس الثوري إلى حماس في شهرين مايو/ أيار ويوليو/ تموز من عام 2018.

البيان: في عام 2017، قام قيادي بارز في حماس بتحويل 5 ملايين و500 الف دولار إلى زاهر جبارين عبر الشركة.

مروان مهدي صلاح الراوي

البيان: الراوي هو الرئيس التنفيذي لشركة ريدين، وقام بتحويلات مالية كانت تتم بعلم وليد طالب الراوي، الوسيط المالي لتنظيم الدولة.

إسماعيل طاش

نائب المدير التنفيذي لشركة ريدين للعلاقات الدولية.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان طاش لاعبا رئيسيا في الكثير من التحويلات من إيران إلى حماس.

منذ نهاية عام 2017، ساهم طاش مع محمد صرصور، الوسيط المالي لحركة حماس، في تحويل أموال من الحرس الثوري إلى حركة حماس وخاصة كتائب القسام في غزة.

شركة سمارت

الشركة ملك لإسماعيل طاش، ومرتبطة بشركة ريدين، خاصة أنهما يحملان عنوانا مشتركا في إسطنبول.

شركات تحويل أموال