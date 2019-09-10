شاهد: نتنياهو يهرب من صواريخ غزة أثناء تجمع انتخابي

اضطر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى إنهاء كلمة انتخابية لأنصاره جنوبي إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

هروب نتنياهو من صورايخ غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، بأنّ نتنياهو اضطر لإنهاء كلمته خلال مؤتمر انتخابي لأنصاره في مدينة أسدود، إثر إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.

انطلقت عدة صواريخ، من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود، جنوبي إسرائيل، حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

أضافت القناة أنه لم تقع أي إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسبًا لأي تصعيد أمني.

ولم يصدر بيان رسمي عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إطلاق الصواريخ حتى اللحظة، فيما لم يصدر أيضا عن الجانب الفلسطيني أي تبنٍ لإطلاق الصواريخ.