شاهد: إنقاذ 50 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الليبية

تناولت فقرة "أهم الصور" على قناة الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء صورا لأبرز الأحداث والفعاليات العربية والعالمية، وفيما يلي الأحداث التي وردت في الفقرة.

طوكيو – 9 سبتمبر

مصرع شخص واحد جراء إعصار أوقف حركة السفر وقطع خدمة الكهرباء عن مناطق واسعة.

أستراليا- 9 سبتمبر

حرائق الغابات تجتاح مناطق واسعة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

ولاية جورجيا الأمريكية- 8 سبتمبر

تواصل عمليات البحث عن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن انقلبت واشتعلت النيران فيها.

السفينة الغارقة ترفع علم كوريا الجنوبية وتحمل 4 آلاف سيارة متجهة إلى الشرق الأوسط.

هونغ كونغ- 9 سبتمبر

الطلاب يشكلون سلاسل بشرية تضامنا مع الاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح.

البحر المتوسط 9 سبتمبر

إنقاذ 50 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الليبية.

الدوحة