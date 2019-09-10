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سياسة

شاهد: إنقاذ 50 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الليبية

10/9/2019

تناولت فقرة "أهم الصور" على قناة الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء صورا لأبرز الأحداث والفعاليات العربية والعالمية، وفيما يلي الأحداث التي وردت في الفقرة.

طوكيو – 9 سبتمبر
  • مصرع شخص واحد جراء إعصار أوقف حركة السفر وقطع خدمة الكهرباء عن مناطق واسعة.  
أستراليا- 9 سبتمبر 
  • حرائق الغابات تجتاح مناطق واسعة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.
ولاية جورجيا الأمريكية- 8 سبتمبر
  • تواصل عمليات البحث عن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن انقلبت واشتعلت النيران فيها.
  • السفينة الغارقة ترفع علم كوريا الجنوبية وتحمل 4 آلاف سيارة متجهة إلى الشرق الأوسط. 
هونغ كونغ- 9 سبتمبر 
  • الطلاب يشكلون سلاسل بشرية تضامنا مع الاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح.
البحر المتوسط 9 سبتمبر
  • إنقاذ 50 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الليبية.  
الدوحة
  • أمير قطر يفتتح مركز الطوارئ والحوادث الجديد في مستشفى حمد العام. 
  • مركز الطوارئ والحوادث يعتبر أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة. 
المصدر : الجزيرة مباشر
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