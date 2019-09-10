سي إن إن: أمريكا سحبت جاسوسا من روسيا خشية أن يفضحه ترمب

قالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن واشنطن بادرت في 2017 إلى سحب جاسوس مهم كان يقوم بمهمة سرية داخل الحكومة الروسية، خشية أن تتسبب أخطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكشفه.

القناة أسندت خبرها إلى مصادر مطلعة داخل إدارة ترمب، لم تكشف عن هويتها.

أبرز ما ذكرته (سي إن إن):

الولايات المتحدة اضطرت لسحب الجاسوس بسبب السياسات الاستخباراتية الخاطئة لترمب.

الجاسوس تم سحبه من روسيا عام 2017 وسط مخاوف من احتمال أن يفضح الرئيس ترمب وحكومته وجوده هناك، نظرا لسوء تعاطيهم المتكرر مع مواد استخبارات مصنفة سرية.

هذا الجاسوس الذي نقل معلومات للاستخبارات الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان، يعتبر أعلى مصدر للولايات المتحدة داخل الكرملين.

الجاسوس تمكن من الوصول إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أرسل صورًا عن مستندات بالغة الأهمية على مكتب بوتين.

قرار سحب الجاسوس جاء بعد أن أطلع ترامب في مايو/ أيار 2017، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال اجتماع، على معلومات استخباراتية سرية للغاية تتعلق بتنظيم الدولة، قدمتها له إسرائيل.

بعد نقل ترمب المعلومات السرية للروس، ولدت مخاوف لدى واشنطن من أن تؤدي هذه المعلومات للكشف عن جاسوسها داخل الحكومة الروسية.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وقتها، مايك بومبيو، حذر كبار المسؤولين الأمريكيين في هذا الصعيد.

سحب الولايات المتحدة للجاسوس من داخل الحكومة الروسية، جاء في وقت تتصاعد فيه التوترات بالعلاقات الأمريكية الروسية.

هيلاري كلينتون ودونالد ترمب خلال مناظرة إبان الحملة الانتخابية في 2016 (غيتي)

(سي آي إيه) تنفي

وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) نفت التقرير، كما رفض متحدث باسم وزير الخارجية مايك بومبيو التعليق.

مديرة الشؤون العامة في (سي آي إيه)، بريتاني براميل: الحديث بأن وكالة الاستخبارات المركزية تتخذ قرارات بشأن الحياة أو الموت بناء على أي شيء آخر غير التحليل الموضوعي وجمع المعلومات هو مجرد خطأ.

براميل: التكهنات المضللة بأن تعامل الرئيس مع أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية في وطننا، والتي يمكنه الوصول لها كل يوم، تسبب في عملية سحب مزعومة، غير دقيقة.

تعليقا على خبر سي إن إن، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشام: إن تقارير سي إن إن ليست غير صحيحة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تعرض أرواح للخطر.

أبرز ما ورد في نيويورك تايمز: