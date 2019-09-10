رويترز: رئيس الوزراء الجزائري سيستقيل لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية

نقلت رويترز عن مصدران، الثلاثاء، قولهما إن رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي سيستقيل قريبًا، من أجل تسهيل إجراء انتخابات هذا العام.

وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الجزائرية المكلفة من قبل السلطات، قد دعت للبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد في تقرير سلمته، الأحد الماضي، للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".

الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد لحل الأزمة

رحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان الماضي، ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.

الجيش يرى في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور.

الأسبوع الماضي، قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن مفوضية الانتخابات ينبغي أن تدعو إلى الانتخابات بحلول 15 سبتمبر/أيلول الجاري في خطوة تعني بدء عد تنازلي لمدة 90 يومًا حتى يوم التصويت.

كان من المقرر إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز الماضي، لكنها تأجلت بسبب عدم وجود مرشحين فضلًا عن الأوضاع الراهنة، ما جعل البلد المصدر للغاز والنفط في مواجهة أزمة دستورية.

الجزائر تشهد مظاهرات أسبوعية للمطالبة برحيل جميع رموز عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة

الأزمة في الجزائر