رئيس تحرير صحيفة مصرية: قوات الأمن اعتقلت ابني حتى أسلم نفسي

قال مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة (المشهد) الأسبوعية المعارضة، الثلاثاء، إن الأمن داهم منزله فجرًا وألقى القبض على نجله حتى يسلم نفسه.
#مجدي_شندي#عاجل | عناصر من الداخلية تقتحم منزل الصحفي مجدي شندي فجر اليوم الثلاثاء، ويعتقلون ابنه حتى يسلم نفسه.
— Ayman Nour (@AymanNour) September 10, 2019
#عاجل #يحدث_الآن محاوله إعتقال
لمجدي شندي
وربما يكون أيضا من أسباب قرار اعتقال الصحفي #مجدي_شندي هو ما نشرته صحيفة #المشهد التي يملكها في صدر صفحتها الأولي والثالثه #امس تحليلا عن #فيديوهات الفنان #محمد_علي #محمد_على_فضح_العصابة #محمد_علي_يفضحهم #محمد_علي_افقدهم_عقولهم pic.twitter.com/1tgW1FdKdE
— Ayman Nour (@AymanNour) September 10, 2019
ملخص لطريقة السلطة في إسكات كل صوت يخالف دعايتها حتى لو صدر من بين مؤيديها..
تمنياتي بالسلامة للاستاذ مجدي شندي ولابنه الذي فاته امتحانه بالنجاح رغم ظلم الظالمين.. https://t.co/tWmd9ewE86
— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) September 10, 2019
كل التضامن
مع الأستاذ مجدي شندي بعد إقتحام منزله من شبيحة السيسي
وإختطاف إبنه…
جمعني مع الأستاذ مجدي شندي لقاءات كثيرة علي قناة الجزيرة كان هو دائما" صوت عصابة السيسي..لكن هذا لايمنع أن نتضامن معه عندما يطرق الظلم باب بيته …!#محمد_على_فضحهم#محمد_على_فاضحهم #محمد_علي pic.twitter.com/UuzGBW57Nz
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 10, 2019
الأمن المصري اقتحم منزل الصحفي مجدي شندي فجرا، ولما لم يجده، اعتقلوا ابنه ليجبروه على تسليم نفسه.
السبب على الأغلب مانشيتات العدد الأخير من صحيفته.#مصر #محمد_علي_فضحهم pic.twitter.com/FEyZNnBGFr
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 10, 2019
الامن زعل وراح الفجر اقتحم بيت الصحفي مجدي شندي واما ملقهوش اخدوا ابنه عمر عشان نشر عن محمد علي وعن سجناء الرأي! pic.twitter.com/fxSBDLusob
— Aly Khafagy (@alykhafagy) September 10, 2019
الكاتب الصحفي مجدي شندي: اقتحم افراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من ابنائي واصطحبوه لمديرية امن الجيزة -حسب قولهم- حتي اسلم نفسي. https://t.co/uCnVZ9VC3V
— khaledelbalshy (@khaledelbalshy) September 10, 2019
ادين اقتحام منزل الصحفي #مجدي_شندي والذي اعتقلوا ابنه الذي لديه امتحان اليوم مكانه
حتى الصحفيين الذين وقفوا مع النظام وبرروا انقلابه يأخذون ابنائهم كرهائن
مشكلة شندي وامثاله انه مطلوب منهم ما يزيد عن طاقتهم في تبرير كل الجرائم والانتهاكات
هم مصريون ولهم طاقة#خذوا_مجدي_وهاتوا_عمر pic.twitter.com/sCPaJxcctW
— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 10, 2019
#عاجل: قبل قليل قوات من زوار الفجر تقتحم بيت الزميل مجدي شندي للقبض عليه.
الشرطة لم تجده في البيت فأخذت ابنه رهينة علشان يسلم نفسه.#مجدي_شندي#محمد_علي #محمد_على_فاضحهم #محمد_علي_فضحهمَ
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 10, 2019