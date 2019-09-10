تعليق أعمال البرلمان البريطاني وجونسون يتلقى هزيمة جديدة (فيديو)

بدأ فجر اليوم الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوربي.

"فضيحة دستورية"

في جلسة ساخنة – نقلتها قناة الجزيرة مباشر – استمرت إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت لندن، رفض النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن هذا "التعليق" هو "الأطول منذ عقود" وهو "غير تقليدي" و"غير طبيعي".

بيركو الذي وصف تعليق عمل البرلمان بـ "الفضيحة الدستورية" كان أعلن في خطاب مؤثر الإثنين عزمه على الاستقالة بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول على أبعد تقدير.

واجه بيركو انتقادات قاسية من المشككين بأوربا الذين اعتبروه متحيّزاً لصالح المعارضين لبريكست، لكنه تلقى الثناء من مناصريه لتمسكه بحقّ البرلمان في أن تكون له كلمة في عملية بريكست.

قاوم بيركو دموعه فيما كان يشكر زوجته وأولاده لدعمهم له.

بعد تحذيره النواب بالقول "نحن نهين البرلمان في أوقاتنا العصيبة"، قوبل بيركو بتصفيق حاد وخاصة من نواب المعارضة.

بيركو أضاف أنه "لن يعتذر على الإطلاق لأي شخص في أي مكان وأي وقت" لدفاعه عن حق البرلمان في أن يكون له موقف من عملية الخروج من الاتحاد الأوربي.

صفعة جديدة