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ترمب يعلن إقالة مستشار الأمن القومي.. وبولتون: قدمت استقالتي

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون (خلف) ترمب، حيث كان يدفع بقوة إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون (خلف) ترمب، حيث كان يدفع بقوة إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران
10/9/2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، في الوقت الذي أكد فيه الأخير أنه من تقدم باستقالته من منصبه.

إقالة جون بولتون

  • قال ترمب، في تغريدات على تويتر: "أخبرت جون بولتون، الليلة الماضية، بأن البيت الأبيض لم يعد يحتاج لخدماته، وطلبت منه الاستقالة".

  • أضاف: "تسلمت استقالة بولتون صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته، وسأرشح شخصا جديدا لهذا المنصب الأسبوع المقبل".

  • أرجع ترمب إقالته لبولتون إلى "اختلافه بشدة مع العديد من مقترحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية. لافتا أنّ الكثيرين في الإدارة الأمريكية لديهم الموقف ذاته من بولتون، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بولتون يرد على ترمب
  • دحض جون بولتون تغريدات ترمب. وقال، في رسالة مكتوبة لقناة "فوكس نيوز" إنّه تقدم باستقالته من تلقاء نفسه إلى ترمب.
  • أوضح: "عرضت استقالتي على الرئيس دونالد ترمب الليلة الماضية، وقال لي دعنا نتحدث بشأنها غدا".

يشار أن ترمب أقال منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017 مستشارين للأمن القومي وهما مايكل فلين وهربرت ماكماستر.

بولتون أغضب ترمب
  • صحيفة واشنطن بوست أوردت قبل نحو أسبوعين تقارير عن استبعاد جون بولتون مستشار الأمن القومي، من الاجتماعات المتعلقة بأفغانستان.
  • الصحيفة قالت إنه في الوقت الذي كان يستعد فيه كبار مساعدي ترمب لعقد اجتماع مهم بشأن مستقبل أفغانستان في وقت سابق من هذا الشهر، لم يكن بولتون مدرجًا في قائمة الدعوات الأصلية.
  • الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن بولتون أصبح عدوًا داخليًا قويًا لاتفاق سلام ناشئ يهدف إلى إنهاء أطول حرب أمريكية.
  • الصحيفة ذكرت أن معارضة بولتون للجهد الدبلوماسي في أفغانستان أغضبت ترمب.
  • الصحيفة نقلت عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن بولتون يقف معارضا للجهود الرامية لانسحاب القوات من أفغانستان، وإبرام اتفاق نووي طموح مع كوريا الشمالية واحتمال التعامل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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