ترمب يعلن إقالة مستشار الأمن القومي.. وبولتون: قدمت استقالتي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، في الوقت الذي أكد فيه الأخير أنه من تقدم باستقالته من منصبه.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019