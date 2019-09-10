ترمب يعلن إقالة مستشار الأمن القومي.. وبولتون: قدمت استقالتي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، في الوقت الذي أكد فيه الأخير أنه من تقدم باستقالته من منصبه.

إقالة جون بولتون

قال ترمب، في تغريدات على تويتر: "أخبرت جون بولتون، الليلة الماضية، بأن البيت الأبيض لم يعد يحتاج لخدماته، وطلبت منه الاستقالة".

أضاف: "تسلمت استقالة بولتون صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته، وسأرشح شخصا جديدا لهذا المنصب الأسبوع المقبل".

أرجع ترمب إقالته لبولتون إلى "اختلافه بشدة مع العديد من مقترحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية. لافتا أنّ الكثيرين في الإدارة الأمريكية لديهم الموقف ذاته من بولتون، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

بولتون يرد على ترمب

دحض جون بولتون تغريدات ترمب. وقال، في رسالة مكتوبة لقناة "فوكس نيوز" إنّه تقدم باستقالته من تلقاء نفسه إلى ترمب.

أوضح: "عرضت استقالتي على الرئيس دونالد ترمب الليلة الماضية، وقال لي دعنا نتحدث بشأنها غدا".

يشار أن ترمب أقال منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017 مستشارين للأمن القومي وهما مايكل فلين وهربرت ماكماستر.

بولتون أغضب ترمب