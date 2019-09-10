باحث أمريكي: الإمارات اكتشفت أنها تدخلت في ملفات أكبر من حجمها

قال الباحث الأمريكي في مركز السياسات العالمية في واشنطن حسن حسن إن التراجع الحاصل حاليا في السياسة الإماراتية جاء نتيجة تقييم أبو ظبي لسياستها خلال السنوات الست الماضية.

تقييم حسن حسن جاء في مقال له بمجلة فورين بوليسي الأمريكية أمس الإثنين.

أبرز ما جاء في المقال

قبل ست سنوات، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد نفسها كقوة عسكرية وسياسية فاعلة ورئيسية في الشرق الأوسط.

فتح الانقلاب الناجح ضد "الإخوان المسلمين" في مصر في يوليو/تموز 2013 الطريق أمام الإمارات لتقوم بدور قيادي وحاسم في تشكيل الأحداث في جميع أنحاء المنطقة.

في شهر يوليو/تموز الماضي اصطدمت استراتيجية الإمارات بجدار صلب، حيث أعلنت الإمارات عن انسحابها من حرب اليمن، التي كانت قد بدأتها مع السعودية في عام 2015، وقالت إنها ستركز على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

بدأ المسؤولون الإماراتيون أيضا استخدام نبرة تصالحية مع إيران.

أحجمت الحكومة الإماراتية عن توجيه الاتهام لطهران بالوقوف وراء هجوم على أربع ناقلات نفطية قبالة السواحل الإماراتية، رغم تصريحات الولايات المتحدة والسعودية التي اتهمت إيران بالمسؤولية عن الهجمات.

عقدت الإمارات وإيران اجتماعات رفيعة المستوى لإنجاز ترسيم الحدود البحرية.

كل هذا حدث بينما كانت واشنطن تكثف ضغوطها على إيران وتحشد حلفاءها للقيام بالشيء نفسه.

هذه التغييرات تعارضت أيضا مع أولويات أقرب حليف للإمارات وهي السعودية التي تُركت وحدها تخوض حربا لا تستطيع الانتصار فيها بمفردها.

لم تقدم الإمارات تفسيرا واضحا لهذا التحول الجيوسياسي المفاجئ، لكن من المرجح أن يكون هذا التحول قد حدث نتيجة لتقييم استراتيجيتها على مدى السنوات الست الماضية.

أولا، كان لموقف الإمارات المعتمد على القوة تأثير أدى إلى تقليص مكانتها السياسية وسمعتها في الولايات المتحدة.

ثانياً، كانت الاستراتيجية التي انتهجها الإماراتيون أصعب بكثير من أن يتمكنوا من تنفيذها كما تخيلوا.

يبدو أن هذا التغير في السياسة قد جاء نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الربيع بإنهاء التدخل الأمريكي في الحرب في اليمن.

قرار مجلس الشيوخ أُقر بأغلبية 54 صوتا في مقابل 46 صوتا، وحظي بدعم من الحزبين، رغم معارضة البيت الأبيض.

عدد من الانتكاسات الإقليمية الأخرى التي تعرضت لها الإمارات دفعت أبو ظبي إلى إعادة التفكير.

أي شخص لديه فهم ولو سطحي للإماراتيين يعلم أن الخطوة التي اتخذها الكونغرس الأمريكي لم تمر بسهولة في أبوظبي، التي اعتادت دائما أن تعطي الأولوية لدعم ما تريده واشنطن.

على سبيل المثال، كان السبب وراء تخلي الإمارات رسميا عن دعمها للمعارضة السورية في خريف عام 2016 هو مشروع قانون في الكونغرس يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الحكومات الأجنبية بسبب "أعمال الإرهاب"، والذي عرف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا).

وفقا لمسؤول إماراتي بارز مطلع على أسباب انسحاب بلاده من دعم المعارضة السورية فقد كانت الإمارات تتخوف من أن تصبح مسؤولة أمام المحاكم الأمريكية عن أعمال الإرهاب المحتملة التي تقوم بها فصائل المعارضة السورية المسلحة.

كانت الإمارات دائما ما تستجيب للرأي العام الأمريكي والنقد المؤسسي، لكن هناك عاملا آخر منعها من اتخاذ موقف مبكر، وهو تحالفها مع المملكة العربية السعودية.

في وقت سابق من هذا العام كان كبار المسؤولين الإماراتيين لا يزالون يعتقدون أنهم قادرون على التغلب على الانتقادات المرتبطة بالحرب اليمنية وغيرها من السلوكيات السعودية الخاطئة، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كانت الإمارات مترددة في التخلي عن السعودية، خوفا من أن تسعى الرياض إلى تحقيق مصالحها الوطنية بطرق تتعارض مع مصالح الإمارات، مثل إصلاح العلاقات مع خصوم أبو ظبي مثل تركيا وقطر، ولا يزال هذا هو السيناريو الدبلوماسي الأسوأ من منظور الإمارات.

على نفس المنوال، يعتبر الإماراتيون أن تحالفهم الوثيق مع السعودية منذ عام 2015، ضد جماعة الإخوان المسلمين ودول مثل تركيا وقطر، هو أكبر المكاسب الاستراتيجية التي حققتها الإمارات في السنوات الأخيرة.

أبو ظبي لم تعتمد جميع مواقف الرياض. ففي سوريا، على سبيل المثال، كانت الإمارات أول دولة من داعمي المعارضة السورية تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، حتى في ظل دعم السعودية للسياسة الأمريكية الساعية لزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق لمنعها من السيطرة على شرق سوريا.

لكنه رغم هذه الاختلافات، حافظت أبو ظبي والرياض على علاقة وثيقة، وعملتا معا على إعادة رسم الخريطة السياسية والعسكرية في المنطقة، وتجنب إعلان أي خلاف بينهما.

استراتيجية الإمارات الجديدة