العمادي: مصر تستفيد ماليا من الانقسام الفلسطيني وحصار غزة

اتهم رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، السلطات المصرية بدعم سياسة الحصار التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال السفير العمادي في حوار مع قناة الجزيرة الإنجليزية، أمس الإثنين، إن نظام القاهرة يستفيد ماليًا من التفتت الفلسطيني الداخلي والحصار الإسرائيلي لغزة.

أبرز ما ذكره العمادي للجزيرة:

لا أمل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في المستقبل القريب.

الكثير من الأطراف المحلية والدولية، باتت تستفيد ماليًا وسياسيًا لإبقاء غزة في حالة من النسيان.

حاولت لجنة إعادة الإعمار، محاربة العقبات السياسية والبيروقراطية التي أوجدتها إسرائيل والانقسام الفلسطيني، لاستكمال مشاريعها لصالح سكان غزة.

غزة تواجه خطر الحرب وتعاني من نقص في الكهرباء، فيما تتصارع الأطراف الفلسطينية من أجل السلطة.

مصر تستغل الحصار اقتصاديًا

العمادي قال إن السلطات المصرية، التي تزعم محاولة تسهيل عملية المصالحة الفلسطينية، تستفيد ماليًا من الانقسامات والحصار.

العمادي: غزة تستورد منتجات من مصر، بأكثر من 45 مليون دولار شهريًا.

العمادي: من هذا المنطلق، تحصل المخابرات المصرية على حوالي 15 مليون دولار، جراء العمولات التي تتلقاها على المنتجات الرئيسية المستوردة من المحروقات والسجائر.

العمادي: حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدورها تجني نحو 12 مليون دولار، من الضرائب المفروضة على الواردات، وما تبقى من الأموال هو القيمة الفعلية للمنتجات.

صورة من صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بالموظفين في غزة (رويترز)

خطة لتحسين الكهرباء