50 عاما في السجن.. الفلسطيني "سرحان" قاتل كينيدي يصاب بطعنة

نقلت دائرة السجون في ولاية كاليفورنيا، السجين الفلسطيني سرحان سرحان، المدان بقتل السيناتور روبرت كينيدي، إلى المستشفى بعد أن تلقى طعنه من سجين داخل الزنزانة التي يقبعان فيها.

ما القصة؟

سرحان (75 عامًا) وهو مهاجر فلسطيني الأصل من القدس المحتلة، يقبع في السجن منذ 50 عامًا، في أعقاب إدانته باغتيال السيناتور كينيدي، في العام 1968.

دائرة السجون في كاليفورنيا قالت إن "أفراد الشرطة تصرفوا بسرعة ووجدوا آثار طعن على جسد السجين. ونُقل إلى مستشفى خارج السجن من أجل الحصول على علاج. حالته مستقرة الآن".

بيان دائرة السجون لم يذكر أن ضحية الطعن هو سرحان، إلا أن مصدرا حكوميا أكد أن سرحان هو الضحية.

مسؤولون في السجن قالو إن منفذ الطعن معروف لهم، وأنه تم عزله عن باقي السجناء، وسيتم التحقيق معه.

اغتيال السيناتور روبرت كينيدي

سرحان أقدم على اغتيال السيناتور كينيدي، في يونيو/حزيران 1968، في فندق بمدينة لوس أنجليس، إثر إعلانه عن فوزه في ولاية كاليفورنيا في الانتخابات المبكرة لمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، قد اغتيل أيضًا في العام 1963.

سرحان كان قد علل إقدامه على اغتيال كينيدي بسبب دعم الأخير لإسرائيل.

في يوم الاغتيال، عقد كينيدي موتمرًا صحفيًا في أحد الفنادق، وألقى خطابًا بمناسبة فوزه.

انطلق كينيدي ماشيًا في أحد ممرات الفندق، وكان سرحان البالغ من العمر 24 عامًا ينتظره وأطلق عليه 8 رصاصات من مسدسه.

روبرت أصيب وسقط أرضًا، فيما انقض الرجال على سرحان واعتقلته الشرطة، وبعد 26 ساعة تم الإعلان عن خبر وفاة كينيدي.

حكم على سرحان بالإعدام، وتم لاحقًا تحويل العقوبة إلى السجن المؤبد، بسبب منع حكم الإعدام في كاليفورنيا، وقدم سرحان 15 طلبًا لإفراج مبكر عنه، لكن تم رفضها جميعا.

سرحان سرحان, السجين الفلسطيني المتهم بقتل السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي (غيتي)

سرحان سرحان