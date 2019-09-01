50 عاما في السجن.. الفلسطيني "سرحان" قاتل كينيدي يصاب بطعنة
1/9/2019
نقلت دائرة السجون في ولاية كاليفورنيا، السجين الفلسطيني سرحان سرحان، المدان بقتل السيناتور روبرت كينيدي، إلى المستشفى بعد أن تلقى طعنه من سجين داخل الزنزانة التي يقبعان فيها.
ما القصة؟
سرحان (75 عامًا) وهو مهاجر فلسطيني الأصل من القدس المحتلة، يقبع في السجن منذ 50 عامًا، في أعقاب إدانته باغتيال السيناتور كينيدي، في العام 1968.
دائرة السجون في كاليفورنيا قالت إن "أفراد الشرطة تصرفوا بسرعة ووجدوا آثار طعن على جسد السجين. ونُقل إلى مستشفى خارج السجن من أجل الحصول على علاج. حالته مستقرة الآن".
بيان دائرة السجون لم يذكر أن ضحية الطعن هو سرحان، إلا أن مصدرا حكوميا أكد أن سرحان هو الضحية.
مسؤولون في السجن قالو إن منفذ الطعن معروف لهم، وأنه تم عزله عن باقي السجناء، وسيتم التحقيق معه.
اغتيال السيناتور روبرت كينيدي
سرحان أقدم على اغتيال السيناتور كينيدي، في يونيو/حزيران 1968، في فندق بمدينة لوس أنجليس، إثر إعلانه عن فوزه في ولاية كاليفورنيا في الانتخابات المبكرة لمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، قد اغتيل أيضًا في العام 1963.
سرحان كان قد علل إقدامه على اغتيال كينيدي بسبب دعم الأخير لإسرائيل.
في يوم الاغتيال، عقد كينيدي موتمرًا صحفيًا في أحد الفنادق، وألقى خطابًا بمناسبة فوزه.
انطلق كينيدي ماشيًا في أحد ممرات الفندق، وكان سرحان البالغ من العمر 24 عامًا ينتظره وأطلق عليه 8 رصاصات من مسدسه.
روبرت أصيب وسقط أرضًا، فيما انقض الرجال على سرحان واعتقلته الشرطة، وبعد 26 ساعة تم الإعلان عن خبر وفاة كينيدي.
حكم على سرحان بالإعدام، وتم لاحقًا تحويل العقوبة إلى السجن المؤبد، بسبب منع حكم الإعدام في كاليفورنيا، وقدم سرحان 15 طلبًا لإفراج مبكر عنه، لكن تم رفضها جميعا.
سرحان سرحان
سرحان بشارة سرحان، أمريكي من أصل فلسطيني من عائلة مسيحية ويحمل الجنسية الأردنية. ولد في بلدة الطيبة الواقعة على بعد 18 كيلو مترًا شرق مدينة رام الله في 19 مارس/أذار 1944.
هاجر إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من النكبة في عام 1956، وكان عمره 12 سنة، وجاء مع والده ووالدته وإخوته الأربعة إلى كاليفورنيا.
عام 1968، أقام سرحان في شقة في باسادينا مع أخويه عادل ومنير الذي كان يملك مسدسًا.
خطط سرحان لاستعمال مسدس شقيقه دون علم منه لاغتيال روبرت كينيدي.
عثر على مذكرة في شقة سرحان بعد حادث الاغتيال تقول "ضرورة اغتيال السيناتور كينيدي قبل يوم 5 من شهر يونيو/حزيران سنة 1968″، وهو يوم الذكرى السنوية الأولى لهزيمة مصر وسوريا والأردن أمام العدوان الإسرائيلي في حرب الأيام الستة المعروفة باسم نكسة يونيو.
في يوم 7 أبريل/نيسان سنة 1969، أدين سرحان بجريمة الهجوم بسلاح قاتل، مع نية القتل، وحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز.
في يوم 8 أغسطس/آب سنة 1970، خرج سرحان من زنزانة الإعدام في سجن كوينتين عندما أقرت محكمة كاليفورنيا العليا إلغاء عقوبة الإعدام في تلك الولاية حيث خفف الحكم إلى المؤبد.
يقضي سرحان حاليا عقوبة السجن في الولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان + وسائل إعلام فلسطينية