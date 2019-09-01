وزير بحريني ينتقد هجوم حزب الله على إسرائيل

انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة هجوم حزب الله، الأحد، على إسرائيل، وتدمير آلية عسكرية قرب الحدود مع لبنان.

ما القصة؟

الوزير البحريني كتب تغريدة على تويتر قال فيها: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي . و وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها . #لبنان #اسرائيل #حز‌ب‌الله — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 1, 2019

وأعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، وقصفت إسرائيل جنوب لبنان.

واتهمت لبنان إسرائيل بشن هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أسبوع.

ليست أول مرة لآل خليفة:

هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الوزير البحريني بتصريحات مؤيدة لإسرائيل.

الأسبوع الماضي قال آل خليفة إن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم، إنه دفاع عن النفس".

تعليقه هذا جاء تعقيبا على غارات إسرائيلية على أهداف في لبنان وسوريا وحتى العراق.

مغادرة لبنان

دعت السلطات البحرينية مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا.

جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، وقالت في بيان إنها "تدعو جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا".

أرجعت الخارجية البحرينية دعوتها إلى "ما تمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

دعت مواطنيها إلى عدم السفر نهائيًا إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم".

خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في لقاء مع يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل في واشنطن

خلفيات