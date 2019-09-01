نتنياهو يكرر تعهده بضم مستوطنات الأراضي المحتلة

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إذا انتخب كرئيس للوزراء.

نتنياهو تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية

نتنياهو قال في كلمة في مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح العام الدراسي "سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل..كجزء من دولة إسرائيل".

نتنياهو: هذه أرضنا. سنبني الكانا أخرى والكانا أخرى والكانا أخرى. لن نقتلع أي أحد يعيش هنا.

نتنياهو: إننا نبني هنا بيوتا جديدة، وهذا البيت الجديد هو بيتنا القديم، البيت القديم الأصلي لشعب إسرائيل، ونحن نبني حتى الكانا، ولن نقتلع أي مستوطن.

نتنياهو: لن يتكرر ما حدث في "غوش قطيف" (مستوطنة أخليت من قطاع غزة عام 2005)، لن يحدث اقتلاع جديد للمستوطنات.

ونتنياهو، الذي يتزعم حزب ليكود اليميني، قطع تعهدا مماثلا قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في أبريل/ نيسان الماضي.

وبالرغم من فوزه في الانتخابات فشل نتنياهو في تشكيل أغلبية برلمانية تتولى الحكم، مما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

رد فلسطيني

تعقيبا على تصريحات نتنياهو، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "الاستيطان الاسرائيلي جميعه غير شرعي، وسيفكك كما فكك في قطاع غزة وسيناء".

أبو ردينة: هذا الأمر يُعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار.

أبو ردينة: سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني.

أبو ردينة: لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية.

أبو ردينة: في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية خلق نهج سياسي مخالف للقانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة.

حماس

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم قال إن ثورة الشعب الفلسطيني مستمرة حتى اقتلاع كل المستوطنات من الأراضي الفلسطينية كما حصل في قطاع غزة عام 2005.

البيان: تصريحات نتنياهو بشأن المستوطنات تؤكد حجم التحدي الذي يواجه القضية الفلسطينية.

البيان: حديث نتنياهو، يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية من ضرورة وقف السلطة الفلسطينية لسياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية ووقف ملاحقتها للمقاومة هناك.

البيان: الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً نهائياً بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة فيها.

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