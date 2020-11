مسؤول أمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك مع طالبان

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأحد، إن مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان بصدد التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحد من القتال ويسمح بعقد محادثات سلام شاملة بين الأفغان.

We are at the threshold of an agreement that will reduce violence and open the door for Afghans to sit together to negotiate an honorable & sustainable peace and a unified, sovereign Afghanistan that does not threaten the United States, its allies, or any other country.

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 31, 2019