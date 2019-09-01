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سياسة|الولايات المتحدة

قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية تكساس

الحادث أدى لمقتل 5 على الأقل وإصابة 21 آخرين غربي تكساس
الحادث أدى لمقتل 5 على الأقل وإصابة 21 آخرين غربي تكساس
1/9/2019

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، برصاص رجل أبيض أطلق النار عشوائيًا على سائقي سيارات في تكساس جنوبي الولايات المتحدة، قبل أن تقتله الشرطة، السبت.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أقل من شهر على إقدام مسلح على قتل 22 شخصًا بالرصاص في مدينة أخرى في تكساس هي "إل باسو".

التفاصيل
  • السلطات ذكرت أن رجلًا أبيض في العقد الثالث من العمر قتل 5 أشخاص وأصاب 21 آخرين بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا غربي ولاية تكساس، السبت، في مواجهة بدأت بإيقافه على طريق سريع وانتهت بمقتله على يد الشرطة.
  • عمدة مدينة أوديسا قال لقناة فوكس نيوز "المشتبه به جاء إلى أوديسا وبدأ في إطلاق النار من سيارته على منطقة مطعم وتجارة تجزئة بأوديسا قبل أن يطلَق عليه النار ويقتل في منطقة بالقرب من دار للسينما".
  • رئيس بلدية ميدلاند: هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى. لقد كان الوضع فوضويًا للغاية.
  • في وقت سابق السبت، أشارت الشرطة إلى أن مسلحًا أطلق النار على أشخاص عدة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها، داعية السكان إلى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.
  • مطلق النار قُتل لاحقًا خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن. وقال قائد شرطة أوديسا إن المشتبه به كان معروفًا بالنسبة له لكنه رفض التعليق بشأن دوافعه.

  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال على تويتر إن النائب العام ويليام بار أبلغه بإطلاق النار، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي وغيره من أجهزة تطبيق القانون "تشارك بشكل كامل"، ووعد بمزيد من التحديثات لاحقًا.
خلفيات
  • في 3 أغسطس/آب، قُتل 22 شخصًا كانوا يتسوّقون في متجر مكتظ في إل باسو.
  • بعد 13 ساعة فقط على عملية إطلاق النار في إل باسو، قُتل تسعة آخرون أمام حانة في حي يعج بالحانات والملاهي الليلة في دايتون بولاية أوهايو.
  • ثقافة حمل السلاح متجذرة في الولايات المتحدة. ولاتزال جهود تعزيز قوانين حمل السلاح تثير انقسامات.
  • كانت ولاية تكساس، التي تعتبر قوانينها من بين أكثر القوانين تسامحا مع حمل الأسلحة في البلاد، مسرحًا للعديد من عمليات إطلاق النار الجماعية في السنوات الأخيرة.
  • كان من بين الأسوأ، إطلاق نار على كنيسة في ساذرلاند سبرينغز في نوفمبر/تشرين ثان 2017، والذي أسفر عن سقوط 26 قتيلًا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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