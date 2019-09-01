قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية تكساس

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، برصاص رجل أبيض أطلق النار عشوائيًا على سائقي سيارات في تكساس جنوبي الولايات المتحدة، قبل أن تقتله الشرطة، السبت.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أقل من شهر على إقدام مسلح على قتل 22 شخصًا بالرصاص في مدينة أخرى في تكساس هي "إل باسو".

التفاصيل

السلطات ذكرت أن رجلًا أبيض في العقد الثالث من العمر قتل 5 أشخاص وأصاب 21 آخرين بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا غربي ولاية تكساس، السبت، في مواجهة بدأت بإيقافه على طريق سريع وانتهت بمقتله على يد الشرطة.

عمدة مدينة أوديسا قال لقناة فوكس نيوز "المشتبه به جاء إلى أوديسا وبدأ في إطلاق النار من سيارته على منطقة مطعم وتجارة تجزئة بأوديسا قبل أن يطلَق عليه النار ويقتل في منطقة بالقرب من دار للسينما".

رئيس بلدية ميدلاند: هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى. لقد كان الوضع فوضويًا للغاية.

في وقت سابق السبت، أشارت الشرطة إلى أن مسلحًا أطلق النار على أشخاص عدة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها، داعية السكان إلى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.

مطلق النار قُتل لاحقًا خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن. وقال قائد شرطة أوديسا إن المشتبه به كان معروفًا بالنسبة له لكنه رفض التعليق بشأن دوافعه.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال على تويتر إن النائب العام ويليام بار أبلغه بإطلاق النار، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي وغيره من أجهزة تطبيق القانون "تشارك بشكل كامل"، ووعد بمزيد من التحديثات لاحقًا.

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