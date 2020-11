قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية تكساس

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، برصاص رجل أبيض أطلق النار عشوائيًا على سائقي سيارات في تكساس جنوبي الولايات المتحدة، قبل أن تقتله الشرطة، السبت.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أقل من شهر على إقدام مسلح على قتل 22 شخصًا بالرصاص في مدينة أخرى في تكساس هي "إل باسو".

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019