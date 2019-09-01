شاهد: يمنيون في المهجر يحتجون على انتهاكات الإمارات في بلادهم

نظمت الجالية اليمنية في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، للتنديد بما وصفوها بـ"جرائم دولة الامارات" في اليمن.

جاء الاحتجاج بعد قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش اليمني في مدينتي عدن وأبين.

التفاصيل

شارك مئات المتظاهرين اليمنيين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية اليمنية الأمريكية، السبت، مطالبين بطرد الإمارات من بلادهم.

ردد المشاركون هتافات غاضبة، نددت بقصف الطيران الحربي الإماراتي للجيش اليمني في محافظتي عدن وأبين جنوب البلاد، مذكرين باستهدافها للجيش بذريعة ضربات خاطئة، طوال 5 سنوات من مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

مع ترديد هتافات "يا بن زايد يا كذاب، أنتم داعش والإرهاب" استنكر المشاركون البيان الإماراتي الأخير والذي قالوا إنه اتهم الجيش اليمني الحكومي بالإرهاب.

قال مشاركون إن "الإرهاب هو ما اقدمت عليه دولة الإمارات بقصفها للجيش اليمني والمدنيين، والذي راح ضحيته أكثر من 300 بين قتيل وجريح، وقيام مليشياتها في عدن وأبين بإعدامات جماعية وحملة اعتقالات للمؤيدين للحكومة الشرعية".

اتهم المشاركون الإمارات بالتنسيق مع إيران داخل اليمن لاستهداف الشرعية، في سبيل السيطرة على اليمن شمالاً وجنوباً والاستحواذ على الثروات والموانئ.

مظاهرات عديدة