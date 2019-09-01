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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أمريكا تختبر منظومة الدفاع الجوي المضاد للصواريخ (ثاد)

31/8/2019

أجرت الولايات المتحدة اختبارا لنظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ المعروف باسم "نظام الدفاع ضد الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية" ويشار إليه اختصارا (ثاد).

التفاصيل
  • تظهر لقطات فيديو، أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن ثاد أصاب هدفه بنجاح، وكتب عن ذلك المتحدث باسم وكالة الدفاع الصاروخي مارك رايت "أنه الاعتراض الناجح السادس عشر في 16 محاولة".
  • نفذ الاختبار جنود في الجيش الأمريكي بموقع ريغان للاختبار في جزر مارشال.

ويأتي هذا بعد أسابيع من إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونددت كوريا الشمالية بالنظام الأمريكي المضاد للصواريخ.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو/ حزيران الماضي، على الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات على مستوى العمل، لكن هذا لم يحدث بعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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