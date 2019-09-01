روسيا: القصف الأمريكي في إدلب يعرض وقف إطلاق النار للخطر

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ما تسبب في خسائر بشرية كبيرة وشكل خطرا على وقف إطلاق النار.

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ذكرت تقارير إخبارية أن قصف الولايات المتحدة السبت لموقع في شمال غرب سوريا استهدف قيادات في تنظيم القاعدة، أثناء اجتماعهم قرب مدينة إدلب، وأسفر عن مقتل 40 منهم على الأقل.

قال مراسل (فرانس برس) في مدينة إدلب، إنه شاهد أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المزارع الواقعة شمال المدينة، بعد دوي انفجارات متتالية تردد صداها في المنطقة، وأوضح أن سيارات إسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف، الذي لم يتمكن الصحفيون من الاقتراب منه.

نسبت وكالة تاس إلى وزارة الدفاع الروسية قولها إن الولايات المتحدة لم تخطر لا روسيا ولا تركيا بأمر الضربات، وأن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ غارات في المنطقة في الآونة الأخيرة.

كانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت يوم السبت إن القوات الأمريكية ضربت منشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب في هجوم استهدف قيادة التنظيم.

استهدفت القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي مرارا قياديين في التنظيمات المسلحة بإدلب، إلا أن وتيرة ذلك تراجعت منذ عام 2017، لتتركز ضرباتها على مناطق سيطرة تنظيم الدولة.

غارة جوية على معرة النعمان/ محافظة إدلب- 28 أغسطس/ آب

هدنة إدلب