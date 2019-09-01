حزب الله يدمر آلية عسكرية وإسرائيل تقصف جنوب لبنان

قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود عند طريق ثكنة أفيفيم، الأحد، وأضاف في بيان أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

وقال تلفزيون المنار التابع للحزب إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على قرية مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان.

أبرز التطورات:

قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعلن عودة الحياة إلى طبيعتها بكافة المناطق الحدودية مع لبنان.

مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني: توقف القصف الإسرائيلي بعد أن استهدف قرى عدة بأكثر من 40 قذيفة.

مراسل الجزيرة عن مصدر أمني في حزب الله: لا نية لدى الحزب للتصعيد.

نتنياهو: سنقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود اللبنانية بناء على تطورات الموقف.

نتنياهو: ليست هناك أية إصابات في القصف الذي نفذه حزب الله.

مراسل الجزيرة: رئيس الأركان الإسرائيلي عقد جلسة لتقييم الوضع على حدود لبنان وأوعز بالحفاظ على حالة الجاهزية.

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يعيد فتح الشوارع المحاذية للحدود مع لبنان بعد إغلاقها لنحو ساعتين.

الجيش الإسرائيلي ينفي وقوع إصابات في صفوف قواته في هجوم حزب الله.

نتنياهو يجري مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العسكرية ورئيس جهاز المخابرات بشأن الموقف على الحدود مع لبنان.

مراسل الجزيرة: الجيش اللبناني يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نحو 40 قذيفة باتجاه لبنان.

قوات اليونيفيل: نجري اتصالات عاجلة مع كل الفرقاء لممارسة أقصى درجات ضبط النفس بين لبنان وإسرائيل.

مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

مراسل الجزيرة: نتنياهو يطلب من وزرائه أعضاء المجلس الأمني عدم التصريح بشأن التطورات على الحدود مع لبنان.

مراسل الجزيرة: إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات شمال إسرائيل لاستيعاب أي جرحى محتملين على حدود لبنان.

مراسل الجزيرة: الحريري يطلب تدخل واشنطن وباريس والمجتمع الدولي لمواجهة تطور الأوضاع على الحدود.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن القذائف التي أطلقها حزب الله هي من طراز كورنيت وأصابت قاعدة عسكرية قرب مستوطنة أفيفيم.

مراسل الجزيرة: سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصدر تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الحدودية مع لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: على السكان في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان وبعمق 4 كيلومترات البقاء في المنازل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرض موقع ومركبات عسكرية لعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان توقع أضرارا.

جيش الاحتلال الاسرائيلي: نقوم بالرد على مصادر النيران التي أطلقت من لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف موقع ومركبات عسكرية بعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان توقع أضرارا.

مراسل الجزيرة في لبنان: المدفعية الإسرائيلية تقصف محيط بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.

مراسل الجزيرة: السلطات الإسرائيلية تصدر تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يغلق طرقا عدة باتجاه الحدود مع لبنان والجولان السوري المحتل.

مراسل الجزيرة في الجولان: إطلاق قذيفة مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة أفيفيم في القطاع الأوسط للحدود.

إسرائيل تسقط مواد حارقة على جنوب لبنان

الجيش اللبناني قال إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد اليوم الأحد وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة بجنوب البلاد.

واعترف الجيش الإسرائيلي في بيان باندلاع النيران في منطقة لبنانية حدودية، بسبب عملياته في المنطقة.

الجيش اللبناني قال إنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. سكان ومصادر أمنية على الحدود الجنوبية للبنان قالوا إن إسرائيل أطلقت في الأيام الماضية قنابل ضوئية صوب مزارع شبعا المحتلة على الحدود.

يتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية في بيروت

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