جرحى بينهم 3 حجاج في قصف على مطار معيتيقة في طرابلس

أغلق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، وهو المطار الوحيد العامل بالمدينة، الأحد، بعد استهدافه بقذائف مدفعية خلال الليل.

قصف مطار معيتيقة

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمطار معيتيقة.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن قصف مطار معيتيقة تسبب في إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج؛ إمرأة ورجلان، وجرى إسعافهم إلى مستشفيات معيتيقة وطرابلس المركزي.

وزارة الصحة: ‏30 حالة أخرى أصيبت من الحجاج بإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر نتيجة للهلع.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية إصابة إحدى طائراتها، من نوع إيرباص 330، وخروجها عن العمل وفق المتحدث باسم الشركة محمد قنيوة.

محمد قنيوة: الشركة لم تعد تملك حاليا سوى طائرة واحدة من أصل 3 طائرات نوع إيرباص 330، بعد دخول الطائرة الثانية في صيانة دورية.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت، الأحد، إن الاعتداء على مطار معيتيقة يشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين، ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت، الأحد، إن الاعتداء على مطار معيتيقة يشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين، ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت. أشارت البعثة في بيان نشرته على موقعها الرسمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنها تقوم "بتوثيق هذه الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات"، دون تحديد جهة بعينها.

مسؤول إعلامي في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قال إن 4 أشخاص أصيبوا، 3 منهم عائدون من الحج

أدانت البعثة الأممية، "بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم، الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء".

أشارت إلى أن "هذا الاعتداء يعد المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو/تموز 2019، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي، الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس".

كررت بأن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى لجرائم حرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: الهجمات الأخيرة على مطار معيتيقة تشكل تهديداً مباشراً لأرواح المسافرين المدنيين، ولن يفلت الجناة من العقابhttps://t.co/g93ZflSiL1 pic.twitter.com/pGWwAe4afs — UNSMIL (@UNSMILibya) September 1, 2019

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا فائز السراج إنه "مصر على دحر العدوان على العاصمة طرابلس وتقديم المسؤولين عما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء".

تصريحات السراج

البلاد "تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعا داخليا تغذيه أطماع وأجندات خارجية".

على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة؛ فإما أن تكون دولة مدنية ديموقراطية تعددية مستقرة، أو تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله فلا مكان لحكم العسكر.

كذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي.

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